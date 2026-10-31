În orașele americane s-au făcut pregătiri intense pentru Halloween. Peluzele s-au transformat în cimitire, cu pietre funerare și pânze uriașe de păianjen întinse peste gardurile vii. Iar scheletele atârnă de acoperișuri și de verande.

În plus, nu lipsesc dulciurile – ce-i drept, mai scumpe decât anul trecut.

Pe de altă parte, sărbătoarea a depășit demult granițele Statelor Unite. Oameni din toată lumea urmează tradiția americanilor, fascinați de costume, decorațiuni înfricoșătoare și povești de groază.

Americanii sunt așteptați să cheltuiască, anul acesta, o sumă record – 13,5 miliarde de dolari – pentru Halloween, cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut. Pe fondul scumpirii dulciurilor și decorațiunilor, unele familii găsesc însă soluții creative pentru a păstra tradiția, fără să depășească bugetul.

Femeie: „Eu și familia mea ne vaccinăm împotriva gripei la un supermarket, iar acolo primim cupoane de reducere. Le păstrez pe toate special pentru cumpărăturile de dulciuri de Halloween.”

Așadar, indiferent de prețuri, mai toată lumea s-a pregătit intens pentru Halloween.

Femeie: „Pe mine nu m-au atras niciodată lucrurile înfricoșătoare, dar el m-a făcut să le îndrăgesc. Acum tot el îmi spune: «Mamă, doar știi că nu e real!»”

Dacă vă întrebați, totuși, de ce unii oameni sunt mai atrași de sperieturi decât alții, experții spun că explicația se află în creier.

Tim Jarome, profesor la Universitatea Virginia Tech: „Atunci când te afli într-o situație înfricoșătoare, se activează aceeași regiune a creierului care ar reacționa și în cazul unui pericol real.”

Iar secretul transformării fricii în distracție stă într-o altă regiune a creierului, care ne ajută să înțelegem că pericolul este doar o iluzie.

Tim Jarome, profesor la Universitatea Virginia Tech: „Când creierul înțelege că mediul este sigur, activitatea acelei regiuni începe să scadă. În schimb, se eliberează endorfine și dopamină, care ne dau o senzație de plăcere și satisfacție.”

Halloweenul a depășit demult granițele Americii. Într-un orășel din Belgia, Mireille își decorează casa în fiecare an, de mai bine de un deceniu. Pentru ea, pregătirile au devenit deja o tradiție.

Mireille Daniels, proprietara locuinței: „În fiecare an ne spunem: «Gata, hai să ne apucăm!». Punem bani deoparte în fiecare lună, iar apoi vine momentul să spunem: «A sosit timpul pentru Halloween!». Și, de la un an la altul, totul devine mai spectaculos.”

Vecinii sunt impresionați, cu siguranță, dar adevărata magie este bucuria de pe chipurile celor mici, informează stirileprotv.ro.