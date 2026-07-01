Este haos în capitala României după furtuna de azi-noapte. A plouat în zece ore cât într-o lună, spun hidrologii. Încă există bulevarde cu restricții de circulație, iar o stație de metrou este închisă și la această oră din cauza inundatiilor. Totodată, sute de copaci au fost doborati de rafale! Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 1500 de cazuri.

În localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat, pasager intr-o masina, a murit, după ce vantul puternic a prăbușit un copac de pe marginea drumului peste vehicul.

Șoferul a scăpat cu viață, la limită.



Larisa ANTAL CORESPONDENT PRO TV: „Unul dintre plopi a cazut direct pe parbrizul masinii iar impactul a fost atat de puternic incat echipajele de interventie au fost nevoite sa taie plafonul autoturismului dar si una dintre portiere pt a scoate de acolo victimele care au ramas incarcerate”



Vantul care a batut cu peste 80 km pe ora a pus la pamant peste 800 de copaci in Bucureșri și Ilvof.



Și în județul Buzău, un arbore s-a prăbușit peste o gheretă, în care era un bărbat. Victima a ajuns la spital.



Iar 50 de oameni, din orasul Buzau, au fost evacuați de urgență din blocul în care locuiau, lovit de fulger. A urmat un incendiu care a mistuit 100 de metri pătrați, spun pompierii.

În plus, acoperișul unui alt bloc a fost luat de vânt și a blocat o stradă întreagă.



„In București, furtuna a facut prapad.

Copaci smulși din rădăcini, străzi și locuințe inundate, acoperișuri și bucăți de construcții desprinse de vijelie! Toata noaptea, pana la 8.30 dimineata, au fost inregistrate peste 1400 de interventii. Pompierii încă se straduiesc să facă față sutelor de solicitări.”



În centrul orașului, acoperișul unei clădiri a fost desprins parțial de vântul care a bătut cu forta!





Potrivit meteorologilor, au cazut aproape 90 de litri pe metrul patrat.



AMALIA ENACHE CORESPONDENT PRO TV: „Eu am terminat stirile. Incerc sa merg spre casa dar am vrut neeaparat sa va arat cum arata strazile din Buc in acest moment. Aceasta este intersectia dintre calea mosilor spre piata obor. Pare ca e raul damboita. MAsinile s-au oprit pentru ca nu mai pot inainta in niciun fel. Apa depaseste cu mult.nivelul la care ar intra la motor. Vad ca sunt cativa curajosi care incearca sa intre si sa avanseze printr ceea ce in momentul de fata pare un rau in mijlocul bucurestiului.”

Teodora NICA CORESPONDENT PRO TV: „Apa depaseste de nivelul genunchilor iar soferii sunt nevoiti sa faca cale intoarsa de frica sa nu ramana blocati cu masinile in apa.”



Pietonii au răzbit cum au putut.

„Ne a prins inundatia pe strada, mergem acasa de la munca. E dezastru nu e bine. Sunt uda pana pe aici.”

TEODORA NICA CORESPONDENT PRO TV: „Si in colentina tablolul este acelasi. Strazi inundate, canale care au refulat si masini blocate in apa. Asadar semnele furtunii sunt vizibile in toate sectoarele din capitala”

Circulația a fost blocată pe mai multe străzi, din cauza copacilor căzuți.

Și transportul feroviar a fost afectat. Gara de Nord, a fost inundată, după ce canalizările nu au mai făcut față suvoaielor. Mai multe trenuri de călători au avut întârzieri uriase.

RAMONA ȚINTEA CORESPONDENT PRO TV:„Am ajuns sa traiesc cel mai lung drum de la Brasov la Bucuresti, 6 ore fara 10 min in tren. Din cauza furtunii, ne am oprit de mai multe ori. Pana acum trenul a stationat, ba in camp, ba intr o gara, iintr-o gara.”

Precipitațiile abundente au inundat intrarea pe Autostrada A3, unde mai mulți șoferi au rămas blocați cu mașinile.

Instabilitatea atmosferică va continua să facă probleme. Până mâine dimineață, jumătatea sudică a României va fi sub un cod galben de vreme rea.