Activitatea vulcanului Etna continuă să afecteze traficul aerian din Sicilia. Toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea curselor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice.

Potrivit Ministerului român al Afacerilor Externe, întârzieri și anulări sunt înregistrate și pe cursele către și dinspre Aeroportul Comiso și Aeroportul Internațional Malta.

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau au întârzieri semnificative sunt sfătuiți să nu se prezinte la aeroport, decât dacă primesc instrucțiuni din partea companiei aeriene.

Recomandări pentru turiști

MAE le recomandă cetățenilor români aflați în Sicilia sau celor care intenționează să călătorească în regiune să verifice situația zborurilor înainte de plecare și să respecte recomandările autorităților italiene.

De asemenea, turiștii sunt îndemnați să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului Etna și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Autoritățile avertizează că traficul aerian poate fi modificat în funcție de activitatea vulcanică și de condițiile atmosferice.