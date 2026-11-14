Statele Unite au fost afectate de o perturbare majoră a traficului aerian, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus suspendarea tuturor zborurilor interne, invocând „circumstanțe extraordinare și motive de siguranță”. Măsura a provocat haos în aeroporturile din întreaga țară, mii de curse au fost întârziate sau anulate, iar aproximativ 1,5 milioane de pasageri au fost afectați. Restricția a fost ridicată ulterior, după mai bine de patru ore de incertitudine.

Potrivit FAA, decizia de suspendare a zborurilor a fost luată în urma unei probleme de comunicații care a afectat toate Centrele de Control al Traficului Aerian pe Rutele Aeriene. Acestea sunt responsabile de coordonarea aeronavelor care traversează spațiul aerian american.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat că tehnicienii FAA investighează defecțiunea, iar traficul aerian urma să rămână oprit până la remedierea problemei. Zborurile internaționale urmau să fie gestionate individual, în funcție de situație.

Cauza exactă nu a fost cunoscută imediat. Ulterior, o sursă din industria aviatică a declarat că problema ar fi pornit de la o defecțiune a routerelor de rețea, care s-a propagat în cascadă la nivel național.

Trei surse au asociat întreruperea cu o rețea de telecomunicații operată de compania L3Harris, utilizată pentru gestionarea frecvențelor radio ale controlului traficului aerian.

Aproximativ 1,5 milioane de pasageri, afectați

Consecințele s-au resimțit în marile aeroporturi americane, unde mii de zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri. Potrivit unei analize realizate de compania de date Cirium, aproximativ 1,5 milioane de persoane au fost afectate de anularea curselor.

Deși aeronavele pot zbura în spațiul aerian fără intervenția directă a controlorilor de trafic, activitatea acestora este esențială pentru coordonarea și siguranța zborurilor. În lipsa comunicațiilor necesare, majoritatea aeronavelor nu pot primi permisiunea de decolare, sunt redirecționate sau rămân la sol.

FAA a ridicat restricțiile după mai bine de patru ore

După peste patru ore de incertitudine, Administrația Federală a Aviației a anunțat ridicarea interdicției de decolare pentru zborurile interne.

Potrivit primelor informații, incidentul nu ar fi fost provocat de un atac cibernetic, au declarat doi oficiali din cadrul instituțiilor de aplicare a legii.

Ultima suspendare națională, în 2023

O oprire a traficului aerian la nivel național a mai fost dispusă în ianuarie 2023, când sistemul de notificare a piloților al FAA a încetat să funcționeze. Defecțiunea a afectat transmiterea informațiilor esențiale pentru desfășurarea zborurilor.

Înainte de acel incident, ultima suspendare a tuturor zborurilor din Statele Unite fusese decisă în urma atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Atunci, autoritățile americane au închis spațiul aerian național în contextul celui mai grav atac terorist din istoria țării, transmite Știrileprotv.