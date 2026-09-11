Un sistem financiar vechi de secole, care permite transferul banilor peste granițe fără ca numerarul să circule efectiv între țări, este folosit de rețelele criminale din Europa. Prin așa-numitul sistem „hawala” sunt transferate sume importante de bani obținuți din traficul de droguri, traficul de migranți, prostituție și chiar pentru finanțarea terorismului. O investigație realizată de jurnaliști din Danemarca, Belgia, Spania și Austria arată cât de ușor poate funcționa acest mecanism și cât de puține urme lasă în urma sa.

Sistemul „hawala” se bazează pe intermediari, bani cash și încredere, fără ghișee bancare sau transferuri internaționale ușor de urmărit. Este folosit de milioane de oameni, mai ales în zone unde serviciile bancare sunt greu accesibile, dar a devenit și un instrument atractiv pentru criminalitatea organizată.

Peter HUTTENHUIS PROCUROR OLANDEZ: „Aceste rețele se găsesc aproape peste tot. Dacă faci parte dintr-o rețea criminală, de exemplu implicată în traficul de droguri, este suficient să întrebi în jur: „Am nevoie de un bancher, trebuie să transfer niște bani”, iar cineva îți va recomanda o persoană.”

„Hawala” este un sistem bazat pe o rețea de intermediari care se cunosc și au încredere unii în alții. Banii nu sunt trimiși fizic dintr-o țară în alta. Un client îi înmânează numerar unui broker, iar acesta contactează un partener din altă țară, care îi plătește destinatarului suma echivalentă. Decontarea dintre cei doi intermediari se face ulterior, prin alte tranzacții, numerar, bijuterii sau alte obiecte de valoare. Jurnaliștii belgieni au vrut să vadă cum funcționează sistemul în practică. Au găsit un broker care oferea transferuri de bani către Gaza și i-au dat 250 de euro.

„-Banii vor ajunge astăzi?

-Banii sunt deja acolo. Acum poate merge la cumpărături în piață; oriunde merge, poate plăti deja cu banii.”

Un alt jurnalist, aflat în Fâșia Gaza, a mers la locul stabilit pentru a ridica banii. Suma de 250 de euro i-a fost oferită în șekeli israelieni. Nimeni nu i-a cerut un act de identitate și nu a fost completat niciun document.

„În sistemul hawala există foarte puține înregistrări scrise. Comunicarea se face prin aplicații criptate sau platforme populare și gratuite, precum WhatsApp, iar totul se bazează pe încrederea că banii vor fi livrați.”

Investigația coordonată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a Uniunii Europene de Radiodifuziune a identificat rețele „hawala” despre care anchetatorii spun că au fost folosite pentru spălarea banilor, traficul de droguri, traficul de migranți și finanțarea terorismului.

Lucy MYLES, ȘEFA ECHIPEI PENTRU CRIMINALITATE FINANCIARĂ, EUROPOL: „Am identificat un coordonator al unei rețele criminale de spălare a banilor, sau un broker, cum îi numim noi, care transfera anual peste 150 de milioane de euro. Și vorbim doar despre o singură persoană.”

Rețeaua se bazează pe intermediari din mai multe țări, care câștigă din comisioane și diferențe de curs valutar. Ancheta a scos la iveală și legături cu traficul de migranți. În Spania, anchetatorii au descoperit conexiuni între brokeri arabi și chinezi, despre care există suspiciuni că au folosit sistemul pentru a finanța operațiuni de trafic de persoane. Iar în Viena, un fost restaurant sirian funcționa, potrivit anchetatorilor, ca cel mai mare birou „hawala” din Austria.