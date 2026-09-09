Apple a prezentat miercuri, 9 septembrie 2026, noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în cadrul evenimentului „Surprise and Shine”, desfășurat la Apple Park, în Cupertino, California. Evenimentul a marcat și debutul lui John Ternus în calitate de CEO al companiei, după plecarea lui Tim Cook.

Noile telefoane sunt echipate cu procesorul A20 Pro, construit pe tehnologia de 2 nanometri, și vin cu îmbunătățiri importante la capitolele performanță, autonomie și fotografie. Apple susține că noul cip oferă cea mai ridicată performanță susținută din istoria iPhone.

A20 Pro, construit pe 2 nanometri

A20 Pro are un procesor cu șase nuclee și un GPU cu șapte nuclee, despre care Apple spune că este cu până la 40% mai rapid decât cel al generației precedente. Cipul dispune și de două motoare neuronale cu câte 16 nuclee, pentru procesarea funcțiilor de inteligență artificială direct pe dispozitiv, transmite Libertatea.ro.

Apple a introdus și un nou sistem de gestionare a temperaturii, bazat pe o cameră de vapori cu o suprafață de trei ori mai mare decât cea utilizată pe iPhone 17 Pro. Compania susține că noul sistem permite o performanță susținută cu până la 40% mai mare față de generația precedentă.

Cameră cu diafragmă variabilă și baterie mai mare

Una dintre principalele noutăți este camera principală Fusion de 48 MP, care beneficiază pentru prima dată de o diafragmă variabilă. Aceasta permite controlarea cantității de lumină care ajunge la senzor și oferă utilizatorilor mai mult control asupra fotografiilor.

Noile modele au și o autonomie îmbunătățită. iPhone 18 Pro poate reda până la 36 de ore de conținut video, în timp ce iPhone 18 Pro Max ajunge la 45 de ore. Modelul Pro poate fi încărcat până la 50% în aproximativ 15 minute prin cablu.

iPhone 18 Pro și 18 Pro Max sunt disponibile în patru culori: negru, argintiu, „glacier” și noul „burgundy”. Ambele modele au și o versiune redesenată a Dynamic Island, capabilă să afișeze simultan până la trei activități Live.

Cât costă iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max

În Statele Unite, iPhone 18 Pro pornește de la 1.199 de dolari pentru versiunea cu 256 GB, iar iPhone 18 Pro Max are un preț de pornire de 1.299 de dolari, tot pentru 256 GB. Precomenzile încep pe 12 septembrie, iar telefoanele vor fi disponibile începând cu 18 septembrie.

Lansarea iPhone 18 Pro a venit și cu o surpriză majoră: Apple a prezentat iPhone Duo, primul său smartphone pliabil. Acesta are un ecran de 7,6 inci atunci când este deschis și va costa de la 1.999 de dolari.