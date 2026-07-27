Un incendiu de vegetație descris drept „apocaliptic”, care se îndreaptă spre Bordeaux, este atât de mare încât își generează propriile furtuni, iar temperaturile de până la 38 de grade Celsius riscă să alimenteze și mai mult flăcările.

Peste 325.000 de persoane au fost nevoite să părăsească regiunea din sudul Franței, în timp ce incendiul devastează păduri și distruge sate întregi, relatează Daily Mail. Pompierii se luptă cu greu să țină sub control flăcările, care se întind pe kilometri întregi, iar voluntari, inclusiv fermieri locali, îi ajută cu tot ce pot.

Incendii Franța/ Getty

Convoaie de tractoare au fost văzute duminică traversând localități, tractând cisterne uriașe cu apă pentru a sprijini echipele de pompieri care luptă eroic cu incendiul. Până în prezent, 75 de pompieri au fost răniți, iar doi și-au pierdut viața.

Incendii Franța/ Getty

Un fermier a fost fotografiat purtând echipament de protecție înainte de a intra în zona incendiului pentru a transporta apă echipelor de intervenție. Aproximativ 2.500 de pompieri, 1.500 de militari și 1.200 de polițiști au fost mobilizați în regiunea Gironde.

Incendii Franța/ Getty

Acesta este considerat unul dintre cele mai grave incendii care au lovit Franța în timp de pace, în timp ce Italia și Spania încearcă, la rândul lor, să controleze incendii de proporții, scrie știrileprotv.ro.

Incendiul din apropierea Bordeaux a provocat un fenomen fără precedent numit „pyrocumulonimbus” – un nor uriaș format de incendiu, care își creează proprii curenți de aer și produce fulgere ce pot declanșa alte incendii.

Incendii Franța/ Getty

În ciuda eforturilor serviciilor de urgență, care luptă cu flăcările de mai multe zile, temperaturile de 38 grade Celsius amenință să accelereze extinderea incendiului.

„Este un scenariu de tip David împotriva lui Goliat... la un moment dat vom găsi un punct slab și vom lovi acolo”, a declarat Eric Brocardi, reprezentant al Federației Naționale a Pompierilor din Franța.

Franța intră astfel în al patrulea val de căldură al verii, iar incendiile de vegetație distrug mii de tone de culturi agricole, existând temeri privind posibile lipsuri de legume în supermarketuri.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat pentru luni dimineață o ședință de criză cu membrii guvernului pentru a discuta situația de urgență.

Oamenii de știință afirmă că schimbările climatice fac ca astfel de fenomene extreme să devină tot mai frecvente și mai intense.

Incendiile au izbucnit în plin sezon al vacanțelor de vară și au fost alimentate de pădurile uscate după valurile succesive de căldură și lipsa precipitațiilor din luna mai.

Prefectul regiunii Gironde, unde sunt concentrate principalele incendii, i-a îndemnat pe turiști să evite zona și să își aleagă alte destinații.

Locuitorii încearcă disperat să împiedice focul să ajungă la locuințele lor, folosind doar furtunurile de grădină. Un localnic, Georges Clivaz, stropea cu apă drumul care duce spre proprietatea sa din Saint-Jean-d'Illac, în timp ce incendiul se afla la doar câțiva kilometri distanță.

„Facem asta pentru a încetini înaintarea focului; vrem să ne salvăm casele”, a spus el.

Deși satul fusese evacuat încă de vineri, Clivaz și familia sa au rămas, încercând să reziste. „Dar”, a adăugat el, „pompierii ne spun că în două sau trei ore incendiul va ajunge aici.”, a mai precizat acesta.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a avertizat că „situația rămâne extrem de nefavorabilă” în întreaga Franță, unde peste 250.000 de persoane au fost evacuate.

Principalul incendiu din regiunea Gironde, unde se află Bordeaux, este „extrem de intens și imprevizibil... își generează proprii curenți de aer și înaintează haotic spre zona metropolitană Bordeaux”, a declarat Nunez.

Potrivit celui mai recent raport publicat duminică de prefectură, incendiul din Gironde a rănit 75 de pompieri, dintre care zece au fost evacuați pentru îngrijiri medicale.

În același timp, liderul sindicatului francez CFDT, Sébastien Bouvier, susține că pompierii nu dispun de echipamente suficiente pentru a se proteja de fumul toxic produs de incendiu.

La rândul său, Sébastien Berge, liderul sindicatului pompierilor din Gironde, a declarat:

„Pompierii sunt copleșiți. Când ai un incendiu de asemenea amploare, acesta își creează propriul sistem meteorologic... este foarte greu de monitorizat, mai ales când frontul de foc se întinde pe peste 20 de kilometri. Când vezi cât de mult s-a extins, cred că putem începe să ne îngrijorăm pentru orașul Bordeaux.”, a declarat Sébastien Berge, liderul sindicatului pompierilor din Gironde.

Pompierii au recunoscut că sunt depășiți de situație și că sunt îngrijorați pentru Bordeaux, în timp ce incendiul continuă să se extindă necontrolat în sud-vestul Franței.

Meteorologii avertizează că un nou val de căldură ar putea lovi Franța începând de marți, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius în unele regiuni.

Cel puțin 240 de locuințe au fost distruse în regiunea Gironde, multe dintre ele în satul Le Porge.

Cu toate acestea, primarul orașului Bordeaux, Thomas Cazenave, a declarat că nu există planuri de evacuare a zonei urbane, unde locuiesc aproximativ 850.000 de persoane, orașul adăpostind și mii de oameni evacuați din alte localități.

„Incendiul este acum la porțile orașului”, a avertizat el duminică.

Primarul a adăugat că autoritățile rămân „extrem de vigilente” și „pregătite pentru orice”. Vorbind cu jurnaliștii într-un centru destinat persoanelor evacuate, Cazenave a explicat că focul se află mai la sud.

„Se află încă la marginea zonei metropolitane, însă nu înaintează pe partea vestică a metropolei”, a spus el.

Ministerul francez al Apărării a anunțat că au fost luate măsuri speciale pentru protejarea siturilor industriale din jurul orașului, Bordeaux fiind un important centru al industriei aerospațiale.

Autostrada principală aflată la sud de Bordeaux și serviciile feroviare au fost suspendate. Pe măsură ce flăcările s-au apropiat de limitele orașului, renumitele podgorii din Bordeaux au intrat și ele în pericol.

La Château Haut-Bacalan, cea mai vestică podgorie din Bordeaux, proprietarul Charles-Henri Gonet a declarat că incendiul se află la doar 10 kilometri de domeniul său, înconjurat de păduri dense de pini aflate chiar pe direcția de înaintare a focului.

După ce prieteni din localitatea Saint-Jean-d'Illac au fost obligați să își părăsească locuințele, Gonet, în vârstă de 63 de ani, așteaptă mesajul de alertă care îi va cere să evacueze.

Castelul său din secolul al XVIII-lea, unde locuiește împreună cu soția sa, Corinne, din 1998, se află pe un domeniu de opt hectare care produce anual aproximativ 20.000 de sticle de Merlot, Cabernet Sauvignon și Sauvignon Blanc, exportate în întreaga lume.

Deși consideră că vița-de-vie nu va arde, el se teme că fumul dens ar putea compromite complet recolta din acest an, cu doar câteva săptămâni înainte de culesul strugurilor.

„Trebuie să sperăm că va ploua până la recoltă pentru ca ploaia să spele fumul de pe struguri, altfel există riscul ca o parte din recoltă să fie compromisă. În Bordeaux, vinificația tradițională se bazează pe precipitațiile naturale, astfel încât rădăcinile să pătrundă adânc în sol și să absoarbă mineralele specifice. Prin lege, nu avem voie să irigăm vița-de-vie.”, a declarat el.

Fenomenul cunoscut sub numele de „smoke taint” apare atunci când vița-de-vie absoarbe compuși chimici din fumul incendiilor, iar în timpul fermentației vinul capătă arome de fum, cenușă și lemn ars.

Gonet a povestit că fumul a ajuns brusc vineri seara.

„Într-o clipă era lumină, iar în următoarea eram învăluiți de întuneric. Nu puteam vedea la mai mult de aproximativ 200 de metri, iar șoferii au fost nevoiți să aprindă farurile. Mirosul de fum era foarte puternic și cădea și cenușă”, a mai spus el.

Fumul provenit de la incendiul devastator a început deja să se ridice deasupra orașului și să pătrundă pe străzile acestuia, provocând îngrijorare în rândul locuitorilor, care se tem de posibile probleme respiratorii.

Charles-Henri Gonet a declarat faptul că el și soția sa și-au făcut deja bagajele, în cazul în care vor primi ordin de evacuare peste noapte.

„Suntem cea mai vestică dintre toate podgoriile din Bordeaux și, în acest moment, suntem cei mai apropiați de incendiu, care se află la aproximativ 10 sau 12 kilometri distanță. Focul se îndrepta direct spre noi, dar direcția vântului se schimbă tot timpul și, din fericire, flăcările au început să se deplaseze spre sud și vest de noi. Zonele din jurul nostru au fost deja evacuate. Avem locuri unde putem merge. Tot ce putem face este să așteptăm alerta telefonică.”

El a avertizat și asupra unui alt posibil pericol în cazul în care incendiul continuă să se extindă.

„Există o fabrică de producere a prafului de pușcă în apropiere de aeroportul din Bordeaux. Dacă aceasta ia foc... toată lumea va avea probleme”, a mai spus el.

Pompierii continuă să lupte împotriva incendiului din aer și de la sol. Avioane specializate pentru bombardamente cu apă, inclusiv un avion militar de transport A400M modificat, aruncă apă și substanțe ignifuge peste păduri, în încercarea de a încetini înaintarea flăcărilor spre oraș.

Încă 55.000 de persoane au primit ordin de evacuare duminică noaptea, ridicând numărul total al celor obligați să își părăsească locuințele în regiunea Gironde la aproximativ 250.000.

Aproximativ 500 de militari francezi au fost trimiși vineri pentru a sprijini pompierii, iar alți 1.500 de militari au fost mobilizați luni seara, după o ședință de criză desfășurată la Paris. Laurent Nunez a declarat că un avion militar de transport A400M, de mari dimensiuni, se va alătura celor 18 avioane și elicoptere care aruncă apă și substanțe retardante pentru a combate incendiul din regiunea Gironde.

Ministrul a avertizat că urmează o luptă „lungă și foarte dificilă” împotriva incendiului. Până duminică seara, autoritățile au anunțat că aproximativ 98.000 de hectare au fost afectate de incendiile de vegetație.

Ultima etapă a Turului Franței, desfășurată duminică, a fost scurtată de la 113 kilometri la 89 de kilometri, pentru ca forțele de securitate să poată fi redistribuite în zonele afectate de incendii.

Incendiile din Spania

În întreaga Europă, Spania și Italia se confruntă la rândul lor cu incendii devastatoare care au afectat mii de persoane.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat duminică seara că incendiile continuă să avanseze, însă într-un ritm mai lent.

Pompierii spanioli luptau împotriva unui nou incendiu izbucnit în apropierea orașului de coastă Valencia, unde 15.000 de persoane au fost obligate să își părăsească locuințele.

„Urmează ore dificile”, a declarat premierul spaniol Pedro Sánchez, în timpul vizitei sale în zona afectată de incendii din provincia Ávila, la vest de Madrid.

El urma să viziteze luni regiunile afectate din Valencia.

Descriind incendiul din apropierea orașului Ávila, șefa protecției civile, Virginia Barcones, a spus că țara se confruntă cu un adevărat „monstru”.

„Avem de-a face cu un perimetru de 280 de kilometri care cuprinde 77.000 de hectare”, a declarat Barcones pentru postul public de televiziune TVE.

Alte state membre ale Uniunii Europene au trimis avioane, echipaje și vehicule pentru a ajuta Franța și Spania în lupta împotriva incendiilor. Primul deces provocat de incendiile din Spania a fost înregistrat în apropiere de Valencia, unde un bărbat despre care se crede că avea peste 70 de ani a fost găsit mort într-o mașină aflată într-o râpă din localitatea Manises, după izbucnirea unui incendiu de pădure, potrivit brigăzii locale de pompieri.

„Nu a fost o zi pozitivă. Condițiile meteorologice au fost extrem de dificile. Dacă situația nu s-a înrăutățit, acest lucru se datorează muncii tuturor serviciilor de urgență”, a declarat Grande-Marlaska presei locale.

Rafalele puternice de vânt de duminică au împins flăcările spre sud, iar ministrul spaniol de Interne a avertizat:

„Noaptea nu va fi una foarte bună sau ușoară pentru noi.”, a spus el.

Aproape 60.000 de persoane au fost evacuate din regiunile Madrid și Ávila, în timp ce peste 28.000 de oameni au primit ordin să rămână în locuințe, potrivit Ministerului spaniol de Interne. Opt localități din apropierea orașului Toledo au primit ordine de evacuare târziu duminică seara, însă nu este clar câte persoane au fost afectate.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că 130.000 de hectare au fost transformate în cenușă în urma incendiilor, depășind media anuală de aproximativ 100.000 de hectare.

Oficialii au declarat că există semne că unele incendii încep să fie controlate, însă un nou focar apărut în apropierea orașului de coastă Valencia a obligat 15.000 de persoane să își părăsească locuințele în weekend.

Regele Felipe al VI-lea, care a vizitat un centru de urgență pentru persoane evacuate aflat la periferia vestică a Madridului, a spus că incendiile au provocat pagube „incalculabile” patrimoniului natural al Spaniei.

Aproximativ 75.000 de locuitori au fost evacuați din regiunea Madrid, provincia Ávila, Toledo și din regiunea Castellón din Valencia. Autoritățile au declarat că vânturile împingeau incendiile din apropierea Madridului spre sud, departe de capitală pentru moment, însă acest lucru a forțat evacuarea mai multor sate aflate pe traseul flăcărilor.

O persoană a murit sâmbătă într-un incendiu separat, de dimensiuni mai mici, în apropiere de Valencia, fiind singurul deces civil raportat până atunci în incendiile din Spania. În Franța, doi pompieri au murit în apropiere de Bordeaux.

Papa Leon al XIV-lea, în rugăciunile sale de duminică, și-a exprimat solidaritatea față de toate persoanele afectate de incendiile devastatoare din Franța și Spania și i-a îndemnat pe oameni să se roage pentru victime și pentru echipele de intervenție.

Pilar, o turistă neozeelandeză în vârstă de 69 de ani, care a refuzat să își dezvăluie numele de familie, a declarat:

„Când am aterizat la Madrid, am putut vedea incendiul foarte aproape de aeroport”, a precizat ea.

Letisha Lucas, o turistă canadiană în vârstă de 33 de ani, a spus că mirosul de fum era evident încă de la sosirea în Madrid și îi irita gâtul. Incendiile care au devastat zonele din jurul capitalei Spaniei au inclus cel mai mare incendiu de pădure din istoria recentă a țării, potrivit unui oficial guvernamental.

Sara Aagesen, ministrul pentru tranziție ecologică, a declarat jurnaliștilor că incendiul care a afectat 50.000 de hectare în zona Ávila, la vest de Madrid, reprezintă „cel mai mare incendiu de pădure din istoria recentă a țării”.

Ea nu a precizat însă amploarea exactă a pagubelor sau suprafața arsă totală din cele 77.000 de hectare despre care a spus că au fost „afectate” în regiunile Madrid, Ávila și Toledo.