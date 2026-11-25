Iarna se simte tot mai mult în România, unde primele ninsori consistente au acoperit zonele montane și au îngreunat circulația pe mai multe drumuri. În județul Maramureș, șoferi au fost nevoiți să tragă pe dreapta din cauza condițiilor dificile de drum. Ninsorile au continuat ore în șir, iar meteorologii români avertizează că vremea de iarnă se va menține în mai multe regiuni ale țării vecine.

În Pasul Gutâi din Maramureș, ninsoarea viscolită a dat peste cap planurile multor șoferi de camion.

„-Ne-am oprit, că nu mai merge, gata. Am rămas împotmoliți, dar norocul că am apucat să intru în parcare. Rămân până dimineață, că nu-i. Îi destul de rău. În sus au rămas colegii împotmoliți, din ce am auzit prin stație.

-Aveți cauciucuri de iarnă, tot ce trebuie? -Noi-nouță, noi-nouță. Și tot nu face față. Îi încărcătura foarte mare, 20 de t.”

Și conducătorii de autoturisme au întâmpinat probleme.

„Se circulă foarte greu. A fost și a curățat drumul, dar nu se vede. Ninge, ne chinuim să urcăm și nu putem.

-Ați rămas blocată?

-Da.

-Ați patinat tare?

-Da.”

Utilajele de deszăpezire au intervenit la foc continuu, însă în fața viscolului, efortul părea invizibil.

Și în nordul județului Buzău, a nins abundent mai multe ore. Drumarii au ieșit să curețe carosabilul și au împrăștiat material antiderapant. A căzut prima ninsoare din sezon și pe litoral. După lăsarea serii, pe străzile din Constanța au început să cadă fulgi mari, pe măsură ce s-a făcut tot mai frig.