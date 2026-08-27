Imagini apocaliptice în Nepal, după viiturile devastatoare produse ieri la granița cu Tibetul. Un bilanț provizoriu indică cel puțin 270 de morți și peste 1.300 de oameni dispăruți, inclusiv turiști din 29 de țări. Ajutoare de urgență au început să fie trimise în zonele devastate, însă accesul în multe locuri este extrem de dificil. Într-un comunicat, Ministerul de Externe de la Chișinău îndeamnă rudele cetățenilor moldoveni aflați în regiunea unde s-a produs tragedia, cu care au pierdut legătura sau care au fost declarați dispăruți, să informeze fără întârziere Ambasada Republicii Moldova în China. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Un val uriaș de apă, noroi și gheață, comparabil cu un tsunami, s-a revărsat peste mai multe localități din Hymalaia, de la granița dintre Nepal și Tibet - un teritoriu autonom controlat de China. Din imagini se văd oameni care încearcă să fugă din carea viiturii, care a înghițit în viteză poduri, șosele și case.

Torentul furios de apă care s-a prăvălit în cascadă pe versanți și pe munți a măturat totul în calea sa, iar clădiri, inclusiv centrale hidroelectrice, au fost luate pe sus.

Potrivit experților, sate întregi au fost construite pe marginea râului, în această vale îngustă. Așa că mulți locuitori n-au avut nicio șansă în fața unei asemenea viituri.

Imaginile filmate din elicopter surprind amploarea dezastrului. Acolo unde înainte erau case și drumuri, acum sunt tone de noroi și bolovani. Mașini au fost luate de ape, iar podurile au dispărut în câteva secunde sub forța viiturii.

Dezastrul a afectat și partea tibetană a frontierei. Râul a ieșit din matcă după ce o cantitate uriașă de gheață și rocă s-a prăbușit în albie, provocând un val devastator în aval. Așezări întregi din districtul nepalez Rasuwa au fost măturate de torent. În unele zone, noroiul a acoperit casele până la acoperișuri.

„A distrus totul în 15 minute. Nu ne-a mai rămas nimic."

Peste 2.000 de militari și polițiști participă la operațiunile de căutare și salvare. Misiunea este însă extrem de dificilă, din cauza drumurilor înguste de munte, a zonelor izolate și a vremii instabile. În plus, autoritățile se tem de noi viituri, ceea ce îi obligă pe salvatori să înainteze cu precauție. Regiunea afectată este o destinație importantă pentru turiști și pelerini. Așa se explică faptul că printre cei dispăruți se află și sute de turiști străini, din India, Marea Britanie, Australia, Statele Unite, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Malaezia. Rudele așteaptă cu disperare informații despre cei dragi.

Uniunea Europeană, China și India au trimis provizii în zonele afectate de viituri. Statele Unite au anunțat un ajutor de 500.000 de dolari, destinat adăposturilor de urgență, serviciilor sanitare și altor materiale necesare comunităților afectate. Autoritățile spun că tragedia nu a fost provocată de un cutremur, așa cum s-a crezut inițial. Analizele Serviciului Geologic al Statelor Unite indică însă că inundațiile au fost provocate de prăbușirea unei mase glaciare, care a blocat cursul râului și a dus ulterior la eliberarea bruscă a unei cantități uriașe de apă și resturi.

Derek VAN DAM, CORESPONDENT CNN: „Acesta este râul care, în cele din urmă, a ieșit din matcă din cauza apei care s-a acumulat cu adevărat din topirea ghețarilor în timp. Continentul asiatic se încălzește de două ori mai repede decât media globală, în condițiile în care întreaga planetă suferă din cauza încălzirii globale.”

Schimbările climatice accelerează topirea ghețarilor în anumite zone din Himalaya, însă oamenii de știință spun că este prea devreme pentru a stabili dacă și în ce măsură au contribuit la producerea acestui dezastru.