Imagini apărute online arată cum o rachetă iraniană trasă de Iran asupra Israelului a fost interceptată spectaculos de cunoscutul sistem antiaerian Iron Dome, scrie hotnews.ro

Iron Dome are o rată extrem de ridicată de anihilare a rachetelor inamice și a reușit foarte multe interceptări, inclusiv în ultimul conflict din Orientul Mijlociu, dar sunt foarte rare imagini clare, pe timp de zi, cu el în acțiune.

Intercepția a avut loc deasupra orașului israelian Hadera, lângă centrala Orot Rabin, ale cărei coșuri de fum sunt vizibile la începutul clipului video.

În acesta se observă o pereche de interceptoare, lansate după detectarea rachetei inamice, cum se ridică pe cer și apoi încearcă să se întoarcă în direcția corectă, către țintă.

Între timp, alte două interceptoare se ridică și manevrează perfect, explodând practic în același timp la întâlnirea cu racheta iraniană.