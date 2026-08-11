Imagini cu puternic impact emoțional au fost surprinse de camera de bord a unui șofer din județul Tulcea. Un copil de aproximativ șase ani cade dintr-un microbuz aflat în mers, se rostogolește pe asfalt, apoi se ridică și, dezorientat, ajunge să meargă chiar spre un camion care circula din sens opus. O tragedie a fost evitată în ultima clipă, după ce șoferul TIR-ului l-a observat și a încercat să-l avertizeze.

În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferul unei dubițe albe se pregătește să intre într-o depășire. În momentul în care trage de volan spre stânga, ușa culisantă din partea dreaptă a vehiculului se deschide, iar un copil cade pe carosabil, scrie știrileprotv.ro.

Băiatul se rostogolește pe șosea, apoi se ridică cu greu în picioare și începe să meargă șchiopătând. Dezorientat, copilul se îndreaptă către sensul opus de mers, chiar spre un camion care circula din direcția opusă.

Șoferul TIR-ului a evitat o posibilă tragedie

Conducătorul camionului observă copilul la timp și începe să dea flashuri cu farurile, pentru a-l avertiza asupra pericolului.

Potrivit imaginilor, adulții aflați în microbuzul din care a căzut copilul îl iau în brațe după incident și își continuă deplasarea.

Momentul a fost surprins pe Drumul European 87, în apropiere de localitatea Cataloi, din județul Tulcea.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii au vizionat imaginile și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Oamenii legii încearcă să-i identifice și să-i găsească pe toți cei implicați în incident.

Cazul readuce în atenție și regulile privind transportarea copiilor în autoturisme. Potrivit Codului Rutier din România, obligația de a folosi un scaun auto special sau un înălțător este stabilită în principal în funcție de înălțimea copilului, nu doar de vârsta acestuia.

Copiii trebuie transportați într-un dispozitiv de fixare omologat până când ating înălțimea de 135 de centimetri.

Incidentul este anchetat de polițiști, iar imaginile surprinse de camera de bord ar putea reprezenta probe importante în stabilirea circumstanțelor în care copilul a ajuns să cadă din vehicul.