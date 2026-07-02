Imagini spectaculoase, filmate la New York. Un bărbat și o femeie au escaladat antena clădirii Empire State Building, unde au desfășurat un banner cu un mesaj despre puterea iubirii.

Gestul s-a transformat într-o cerere în căsătorie, la peste 440 de metri înălțime. Cei doi, îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, au urcat fără echipament de siguranță, s-au sărutat pe platforma îngustă a antenei, iar apoi bărbatul s-a așezat în genunchi.

Momentul romantic a fost întrerupt de polițiști, care au urcat după cei doi și i-au arestat, fără alte incidente. Nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile încearcă acum să afle cum au reușit cei doi să ajungă într-o zonă cu acces strict controlat.