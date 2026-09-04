Imagini terifiante vin dintr-un oraș din estul Chinei, lovit în plin de un taifun.

Un imobil cu trei etaje a fost luat de ape, după ce ploile abundente au provocat viituri puternice și alunecări de teren. Școlile au fost închise, iar zeci de curse cu feribotul au fost suspendate.

Autoritățile au folosit drone ca să le ducă oamenilor alimente și apă. Într-un alt oraș, peste 2.500 de elevi și profesori au rămas blocați într-o școală, din cauza inundațiilor.

Acest taifun a ajuns pentru a treia oară pe teritoriul Chinei. Furtuna a pierdut din intensitate, dar este așteptată să aducă în continuare ploi puternice în zone întinse din estul țării.