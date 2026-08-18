Exerciții antiteroriste au loc în școli și grădinițe din Rusia în perioada 18-19 august. Grădinițele din întreaga țară au început să publice reportaje foto despre exerciții, conform publicațiilor Post- și Sirena.

Judecând după fotografii, copiii au fost implicați în exerciții.

În unele cazuri, au fost duși afară și ascunși în încăperi sigure. În alte cazuri, copiii și îngrijitorii lor au fost forțați să se întindă cu fața în jos pe podea, „ținuți ostatici” și au fost îndreptate armele spre ei.

Acum o săptămână, ministrul adjunct al Educației din Rusia, Alexander Bugayev, a anunțat despre aceste exerciții.

El a menționat că aceasta va fi prima dată când astfel de exerciții vor avea loc în grădinițe.

S-a raportat că exercițiile vor testa acțiunile profesorilor, administratorilor și agenților de securitate din școli și grădinițe în timpul situațiilor cu ostatici, incendiilor sau atacurilor cu drone.

Nu s-a menționat participarea copiilor, scrie știrileprotv.ro