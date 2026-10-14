În pofida sancțiunilor impuse de Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană, rețeaua financiară A7, asociată oligarhului fugar Ilan Șor și băncii ruse Promsvyazbank, continuă să-și extindă operațiunile.

Potrivit cryptodigest.trade, pe 13 octombrie, Șor a anunțat lansarea A7 International, o platformă care promite transferuri bancare internaționale prin SWIFT, cu plata inițială în criptomoneda USDT. Lansarea are loc pe fondul acuzațiilor autorităților occidentale că infrastructura A7 este utilizată pentru a facilita ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei.

Serviciul permite efectuarea plăților în peste 100 de jurisdicții, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Turcia și țări din Europa Occidentală. Comisionul anunțat este de 0,3%, iar procesarea unei tranzacții durează cel puțin o zi lucrătoare.

Lansarea vine după noi sancțiuni occidentale

Anunțul a fost făcut la mai puțin de două săptămâni după ce Statele Unite au anunțat noi măsuri împotriva rețelei A7. La 1 octombrie 2026, autoritățile americane au desemnat rețeaua drept organizație criminală transnațională semnificativă și au anunțat măsuri pentru blocarea operațiunilor sale financiare.

Pe 8 octombrie, Marea Britanie a sancționat platformele de criptomonede Cryptomus, Heleket și TokenSpot, în cadrul acțiunilor împotriva mecanismelor financiare despre care autoritățile susțin că sunt utilizate pentru evitarea restricțiilor impuse Rusiei.

O analiză publicată de compania americană Chainalysis a identificat legături între TokenSpot și ecosistemul A7A5. Analiza menționează inclusiv fluxuri financiare către o adresă de pe platforma HTX care a primit peste 308 milioane de dolari.

Potrivit Trezoreriei SUA, rețeaua A7 ar fi utilizat companii intermediare, documente comerciale false și criptomonede pentru a ascunde tranzacții în beneficiul unor entități sancționate, inclusiv din Iran.

Șor, condamnat în Republica Moldova și sancționat în Occident

Ilan Șor se află la Moscova și este sancționat de Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană. În Republica Moldova, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.

În iulie 2025, Uniunea Europeană a inclus compania A7 pe lista sancțiunilor, invocând rolul atribuit acesteia în finanțarea acțiunilor de influențare a alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din Republica Moldova, desfășurate în 2024.