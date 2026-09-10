Este alertă în Turcia, unde sute de turiști sunt prinși între incendiile violente de vegetație, care pârjolesc regiunea Antalya. Flăcările sunt întețite de vântul puternic. În unele zone s-au făcut evacuări masive, un localnic, dar și un pompier voluntar au murit, iar alte opt persoane au fost rănite, unii suferind arsuri grave.

Aceste imagini arată amploarea dezastrului. Antalya, regiunea din Turcia, unde sute de mii de turiști își petrec anual vacanțele, este pârjolită de incendii violente de vegetație.

Flăcările au izbucnit în districtul Aksu și s-au extins rapid spre Kepez, la nord de orașul Antalya. Fumul dens și cenușa au ajuns până în centru, iar șoseaua care leagă Antalya de Isparta a fost închisă temporar.

Vâlvătaiele se apropie de stațiunile turistice, unde sunt mulți turiști în această perioadă. Cea mai aproiată este Belek. Două persoane au fost internate cu arsuri la picioare, iar alte șase au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Printre cei afectați s-a numărat și un localnic, care a suferit un infarct și a murit ulterior la spital. Peste 700 de oameni din 250 de locuințe au fost mutați de urgență, unii au fost evacuați cu forța.

Dacă situația va degenera, consecințele ar putea fi grave, mai ales că stațiunile de odihnă se află încă în plin sezon, iar acolo sunt turiști veniți din întreaga Europă.