Incendiile forestiere care au cuprins peste un sfert de milion de acri (100.000 de hectare) în statul Washington au determinat evacuări pe scară largă și întreruperi de curent în zona Spokane, au declarat oficialii statali, citați de Reuters.

Aproximativ 4.000 de persoane luptau împotriva a peste o duzină de incendii pe întreg teritoriul statului, a declarat Dave Upthegrove, comisarul statului pentru terenurile publice, în cadrul unei conferințe de presă online.

Guvernatorul Bob Ferguson a declarat sâmbătă dimineață stare de urgență la nivel de stat și a impus o interdicție de aprindere a focurilor, transmite hotnews.ro.

Până în acest moment nu se cunosc victime sau decese legate de incendiu, au precizat oficialii.

Imagini postate online arată incendii mari și pagube de amploare:

Autoritățile au început evacuările

Orașul Spokane, cu o populație de aproximativ 230.000 de locuitori din estul statului Washington, se confruntă cu incendiul „Old Trails”, despre care George Geissler, șeful Serviciului Forestier al statului Washington, a declarat că se întinde pe o suprafață de 3.000 de acri și amenință 4.000 de clădiri.

Principalele obiective din Spokane au fost evacuate, a declarat primarul Lisa Brown, printre acestea numărându-se stațiile de tratare a apei, o centrală de valorificare a deșeurilor și spitalul Departamentului pentru Veterani.

La ora 15:30, aproximativ 200 de locuințe din Spokane fuseseră evacuate, dar autoritățile se așteptau ca această cifră să se modifice. „Este vorba de zone întinse ale orașului, așa că presupun că numărul va fi mai mare”, a spus Brown.

„Statul se confruntă cu o situație foarte gravă”

Compania de utilități Avista, care deservește estul statului Washington, a raportat că 60.000 de persoane au rămas fără curent electric, potrivit lui Stacey McClain, de la Divizia de Gestionare a Situațiilor de Urgență a statului Washington.

„Statul nostru se confruntă cu o situație foarte gravă, marcată de multiple incendii”, a spus Ferguson, subliniind că vânturile puternice și temperaturile ridicate din weekend vor face combaterea incendiilor și mai dificilă.

Incendiile forestiere din această vară au reprezentat o problemă și în alte părți ale regiunii Pacific Northwest. Aproape 34.000 de fulgere au lovit luna trecută, provocând o serie de incendii și ordine de evacuare în partea de sud a provinciei Columbia Britanică.

Pe lângă Garda Națională, pompierii din peste o duzină de state oferă ajutor, au declarat oficialii din Washington în cadrul conferinței de presă.

„Ceea ce vedem acolo este o tragedie”, a spus generalul-maior Gent Welsh, adjutant general al Gărzii Naționale din Washington. „Când soarele apune și răsare dimineața, cred că vom fi șocați să vedem unele dintre scenele care s-au petrecut acolo.”