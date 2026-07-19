Cel mai mare incendiu de vegetație din Spania - cel din provincia Zaragoza - este de neoprit și a pârjolit deja peste 15.400 de hectare. Iar în Norvegia, flăcările au distrus peste 100 de locuințe. Între timp, Donald Trump amenință Canada cu noi tarife vamale din cauza incendiilor de vegetație care, spune el, trimit aer poluat și nesănătos în orașele americane.

Așa arată cartierul distrus de flăcări din apropierea orașului Oslo în unul dintre cele mai mari incendii de vegetație înregistrat în Norvegia. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„Aici sunt distrugeri uriașe. Aproximativ 100 de locuințe au ars complet, până la temelii. 400 de persoane au fost evacuate, iar unul dintre locuitorii din zonă cu care am vorbit a spus că acest cartier nu va mai fi niciodată la fel.”

Flăcările s-au răspândit din cauza vegetației uscate, a vântului puternic și a densității ridicate a locuințelor.

„Am văzut cum flăcările cuprindeau, rând pe rând, șiruri întregi de case. Am venit aici după ce m-a sunat fiica mea. Am văzut cum casa fiicei mele a ars complet.”

Aproximativ 80 de pompieri, echipe ale Protecției Civile și 6 elicoptere de stingere au intervenit.

Între timp, masivul incendiu din provincia spaniolă Zaragoza, care a izbucnit miercuri, a distrus deja peste 16 mii de hectare. Are acum un perimetru de aproximativ 60 de kilometri și a forțat evacuarea a 7 localități. Alte 3 rămân în alertă.

450 de pompieri și militari, sprijiniți de 22 de avioane și elicoptere specializate în lupta cu focul sunt mobilizați pe acest front uriaș.

Peste Ocean, fumul dens și sufocant de la incendiile de vegetație din Canada s-a răspândit peste o mare parte din Statele Unite, unde trăiesc peste 100 de milioane de americani.

Derek VAN DAM, METEOROLOG AMERICAN: „Unele regiuni din Vestul Mijlociu și de pe Coasta de Est se confruntă cu una dintre cele mai proaste calități ale aerului de pe planetă.”

Detroit, Chicago, Washington și New York au ajuns în topul orașelor cu cel mai poluat aer din lume. Mai mulți parlamentari americani s-au plâns de poluarea cu fum. Iar Donald Trump a amenințat vecinul din nord cu arma sa favorită - tarifele vamale. Premierul canadian Mark Carney a subliniat că ambele țări au responsabilitatea de a combate schimbările climatice. În țară, sunt aproape 890 de incendii de vegetație active, majoritatea scăpate de sub control. Peste 190 ard în provincia Ontario.