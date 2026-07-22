În Franța, un incendiu de vegetație, izbucnit lângă aeroportul din Bordeaux, a ucis doi pompieri. Au fost prinși într-o capcană de foc, chiar la începutul intervenției. Flăcările au fost aduse sub control, după ce au provocat, de asemenea, întârzierea unor zboruri. Și Sicilia arde. Numeroase incendii de vegetație pun la grea încercare forțele de intervenție locale. Iar în Spania, pompierii fac primele progrese în lupta cu focul din apropierea Madridului.

Flăcările au izbucnit într-o zonă cu vegetație deasă, lângă aeroportul din Bordeaux. Călătorii au filmat înspăimântați cum cerul s-a umplut de fum, chiar când coborau din avion. Peste 100 de pompieri au intervenit pentru a limita răspândirea focului, care a cuprins două clădiri din vecinătatea aeroportului. Doi dintre ei au pierit, după ce mașinile de intervenție au fost înconjurate de foc și blocate într-o pădure de pini.



Marc VERMEULEN, DIRECTOR SERVICIUL DE SALVARE ȘI POMPIERI, GIRONDE: „Situația era foarte dificilă, când, la fața locului au ajuns două autospeciale conduse de doi pompieri. Cei doi colegi ai noștri au murit.”



60 de autospeciale și avioane de intervenție au reușit, în cele din urmă, să aducă flăcările sub control. Mai multe zboruri au avut întârzieri. Parchetul din Bordeaux a deschis o anchetă, pentru a clarifica circumstanţele tragediei și originea incendiului.

Între timp, o nouă vâlvătaie a izbucnit în departamentul Var, din sudul Franței, unde pompierii luptă cu focul de mai multe zile. În doar câteva ore, flăcările au făcut scrum 500 de hectare de vegetație. Peste 150 de persoane au fost evacuate.



Presa franceză scrie că niciodată, în cele 2 decenii de măsurători realizate în Franța, nu a ars o suprafață așa mare de teren, într-o perioadă atât de scurtă.

Și în Sicilia, pompierii duc o luptă dificilă cu incendiile de vegetație. Într-o localitate de lângă Palermo, focul s-a apropiat periculos de locuințele oamenilor. Pompierii sunt epuizați și deznădăjduiți.



Vitale MASTRANGELO, INSPECTOR CORPUL SILVIC, SICILIA: „Incendiul arde încă de duminică, dar, din cauza caniculei, nu reușim să-l stingem. Nu sunt suficiente resurse aeriene deoarece, se pare, jumătate din Sicilia este în flăcări. Pur și simplu nu putem opri flăcările, am făcut tot ce ne-a stat în putință. Muncim fără oprire, eu unul de aproape 40 de ore, dar nu am reușit să stăvilim incendiul. Căldura și vântul sunt prea intense.”



Pe de altă parte, pompierii spanioli au reușit să înregistreze primele progrese, în lupta cu incendiul din Castilla-La Mancha, nu departe de Madrid. Flăcările s-au răspândit violent, timp de cinci zile, și au ars aproape 29 de mii de hectare de teren împădurit.