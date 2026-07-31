În Grecia, pompierii duc o luptă la limită cu incendiile de vegetație, care au izbucnit pe insulele Creta și Paros. Din cauza vântului, care a suflat cu peste 100 de kilometri pe oră, nu s-a putut interveni din aer. Iar flăcările s-au extins rapid. În sud-vestul Cretei, focul a mistuit peste 18 mii de hectare de teren. Totuși, nu mai sunt amenințate localități. Iar cei 8 mii de oameni evacuați s-au putut întoarce acasă. Ministerul nostru de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru cei care merg acolo în vacanță. Anul trecut, un milion și jumătate de români au vizitat Grecia. Iar anul acesta, autoritățile se așteaptă ca numărul lor să fie mai mare.

Peste 200 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor, în zonele muntoase din vestul și sudul insulei Creta. Vântul feroce, cu rafale ce ating 125 de km la ora, nu permite intervenția mijloacelor aeriene.



Cel mai grav focar este în regiunea Rethymno, din vestul Cretei.

Nicoleta CIOBOTAR REPREZENTANT FORUM GRECIA:„Anumite localitati au fost evacuate , unele preventiv ''



Aproximativ 10 mii de localnici au fost evacuați preventiv din zonele de risc.

Daniel este in vacanta pe insula Paros. Din cauza incendiilor, zece sate de pe insula au fost evacuate.

TURIST ÎN PAROS: „Zona in care a izbucnit incendiul, in centrul si in sudul insulei, este foarte putin locuita, de aceea pentru turisti nu a fost absolut nicio problema, plajele sunt deschise, toata lumea este atenta sa vada ce se intampla”



Si presedintele ANAT este in Grecia.

CRISTIAN BĂRHĂLESCU, PREȘEDINTE ANAT: „Acum sunt in eghina si aici nu e absolut nicio problema inclusiv insula evia cei care ar avea probleme li se dau banii inapoi sau sunt mutati intr o alta zona sigura. Si cei care nu isi iau prin agentii si merg pe cont propriu? Atunci aceia trebuie sa sune furnizorul local sa se descurce cu acele gazde pe care le au contactat''

Roxana HULPE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Chiar daca focarele sunt raspandite in mai multe regiuni ale Greciei, toate au in comun vantul si caldura care favorizeaza propagarea rapida a flacarilor. Iar asta se vede foarte bine aici - pe harta oficiala a riscului de incendiu, unde vedem zonele in care vegetatia este extrem de uscata si unde un incendiu se poate extinde foarte repede.”

Iar aceasta este harta oficiala a protectiei civile din Grecia, unde sunt folosite coduri de risc. Albastru inseamna risc moderat, galben risc ridicat, portocaliu foarte ridicat iar rosul - care acum nu apare pe harta- reprezinta cel mai inalt nivel de alerta.

Observam ca aproape intreaga jumatete sudica a Greciei este sub cod portocaliu.

In nordul tarii predomina albastrul , ceea ce inseamna risc moderat, iar in zone precum Thassos, Corfu sau Lefkada riscul este ridicat, marcat cu galben.

Cei care sunt in vacanta in insulele afectate de incendii primesc astfel de alerte de urgenta pe telefon de fiecare data cand in zona izbucneste un nou incendiu si sunt sfatuiti sa evacueze de urgenta.