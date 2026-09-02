Sute de oameni au fost evacuați din Sicilia din cauza incndiilor care au ajuns până la case. Cele mai mari probleme sunt în orașul Taormina, o destinație aleasă de turiști. Mulți oameni au fost evacuați cu forța.

„Doamnă, trebuie să ieșim. Luați-o cu forța și haideți!

Doamnă, trebuie să ieșim, vă rog. Haideți, să ieșim! Închid eu.

Doamnă, trebuie să mutăm mașina aia, unde sunt cheile? Haideți!”

Aceste imagini au fost publicate de primarul localității, care a participat la operațiunile de evacuare. Incendiul izbucnit într-o altă localitate s-a extins rapid spre Taormina, amenințând sute de gospodării. Pompierii au intervenit cu echipaje terestre, iar pentru stingerea focarelor au fost folosite și mijloace aeriene. Incendiile au afectat și alte localități din Sicilia.

La Sciacca, aproximativ 500 de persoane aflate într-un resort au fost evacuate după ce flăcările s-au apropiat de complex. Incendiile au izbucnit pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al condițiilor favorabile propagării rapide a focului.