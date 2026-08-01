Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul Europei. Grecia luptă cu zeci de focare noi și evacuează oameni inclusiv pe mare, iar Turcia rămâne sub amenințarea unor incendii alimentate de vântul puternic. În schimb, Spania și Franța au început să controleze cele mai mari incendii din ultimele zile.

Flăcările au cuprins din nou dealurile din apropierea Atenei și mai multe regiuni din Grecia, unde pompierii au luptat cu peste 70 de incendii izbucnite într-o singură zi. Cele mai dificile intervenții au avut loc în vestul capitalei, în Beoția și pe insula Creta. Acolo, incendiul s-a întins pe aproape 15 kilometri, iar fumul dens și vântul puternic au făcut imposibil accesul pe unele drumuri.

În mai multe localități, oamenii au fost evacuați, inclusiv pe mare, cu ajutorul ambarcațiunilor.

Și în Turcia, pompierii intervin fără întrerupere în mai multe provincii afectate de incendii. Cel mai dificil front de foc este în apropierea unor stațiuni de pe litoralul Mediteranei. În provincia Balikesir au fost evacuați locuitorii din trei sate și sute de animale.

Vești ceva mai bune vin, însă, din vestul Europei. În Franța, incendiul uriaș de lângă Bordeaux, care a mistuit aproximativ 42 de mii de hectare de pădure și a determinat evacuarea a peste 220 de mii de oameni, a fost stabilizat. Pompierii continuă să lichideze focarele ascunse pentru a preveni reaprinderea flăcărilor.

În Spania, autoritățile au ridicat starea de urgență în zona incendiului din apropierea Madridului, iar majoritatea celor peste 60 de mii de oameni evacuați s-au întors acasă. Totuși, meteorologii avertizează că un nou val de caniculă și vântul puternic ar putea reaprinde incendiile în următoarele zile.