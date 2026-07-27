Și în Franța, situația incendiilor este extrem de gravă. Pompierii luptă ca să țină focul departe de porțile orașului Bordeaux. Localitatea nu este deocamdată în pericol - a transmis primarul metropolei. Iar evoluția flăcărilor din departamentul Gironde este greu de prevăzut, din cauza vântului care suflă cu forță și își schimbă frecvent direcția.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați până acum din regiunea Gironde, din jurul orașului Bordeaux. Totuși, autoritățile spun că NU vor începe încă evacuările din cartierele orașului, mai ales că, azi-noapte, vântul s-a mai potolit și chiar a plouat pe alocuri. Incendiul care a ajuns la 15 kilometri de Bordeaux este departe de a putea fi adus sub control.



Melissa BELL, CORESPONDENT CNN: „Aici, în apropierea acestui incendiu monstruos din regiunea Gironde, nu prea se mai vede lumina soarelui atât de dens este fumul care acoperă cerul. Puteți vedea cât de uscat este solul, vegetația specifică a acestei părți a Franței, păduri de pini, copaci foarte inflamabili, dar și această vegetație de la sol, ferigile și tufișurile care, după toate valurile succesive de căldură, s-au transformat în iască. Pompierii încearcă să împiedice flăcările să traverseze această porțiune foarte mică de drum pentru că de cealaltă parte se află case și o uzină electrică pe care vor să le protejeze. Acesta incendiu a mistuit deja 42.000 de hectare.”



Autoritățile franceze spun că incendiul a dat naștere unor furtuni de foc, un fenomen extrem de periculos. Căldura extremă a produs curenți ascendenți, care au format nori capabili să genereze rafale puternice de vânt, fulgere și comportamente imprevizibile ale flăcărilor.



„Suntem neputincioși. Incendiul a mistuit tot ce i-a stat în cale. Ne-a copleșit, a distrus întregul nostru patrimoniu forestier.”



Localnicii care nu au fost evacuați încă fac tot ce pot pentru a da o mână de ajutor echipelor de urgență. Fermierii au adus apă în cisterne de mare capacitate pentru a asigura aprovizionarea continuă a pompierilor

Matthieu JOMAIN, OFIȚER DE COMUNICARE AL SERVICIULUI DE POMPIERI DIN GIRONDE:„Utilajele îndepărtează vegetația, pentru a crea de-a lungul drumului un culoar de protecție.”



Stup Sadya CHOWDHURY, CORESPONDENT SKY NEWS: „Am urcat în mașina unor fermieri din zonă care s-au oferit să ajute voluntar și și-au pus la dispoziție și vehiculele pentru a sprijini efortul pompierilor. Acolo a ajuns incendiul. Vândul bate din toate direcțiile, iar pompierii discută pentru a se hotărî de unde să apuce problema.”



Toate cursele de pe aeroportul Bordeaux sunt sub restricții impuse de autoritățile care prioritizează zborurile de urgența ale salvatorilor. Iar ultima etapa a renumitei competiții de ciclism Turul Franței a fost scurtata, pentru a permite forțelor de securitate sa intervina.



Focul face ravagii și în Italia. Garda de Coastă a anunțat ieri evacuarea pe mare a peste 400 de persoane din din orașul Peschici, în regiunea Puglia, după ce un incendiu de vegetație a pârjolit hectare întregi din jurul unei plaje. Flăcările au blocat căile de acces terestre, iar autoritățile avertizează că urmează și alte evacuări.