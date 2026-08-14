Un incendiu major a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o hală de depozitare şi reparaţii din Bucureşti. Din cauza degajărilor foarte mari de fum, a fost emis mesaj RO-Alert.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilități de propagare, potrivit ISUBIF.

Pompierii români au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si doua echipaje SMURD.

Flăcări puternice și nori de fum gros s-au ridicat din hală afectată de incendiu, potrivit imaginilor transmise de autorități de la fața locului. Populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.

Incendiu Bucureşti/ Hotnews.ro

Incendiu Bucureşti/ Hotnews.ro

„Având în vedere degajările foarte mari de fum, pentru informarea și avertizarea populației a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru zona din proximitate”, a anunțat ISUBIF, la ora 2.12 dimineața.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 03.00 dimineața, pe aproximativ 500mp.

Nu au fost identificate victime. Pompierii lucrează pentru lichidarea ultimelor focare, scrie hotnews.ro