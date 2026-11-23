Un incendiu a izbucnit, duminică seara, la mansarda şi la faţada Hotelului Alpin din Poiana Braşov, pompierii brașoveni intervenind cu mai multe autospeciale pentru a preveni extinderea focului. Forţele de intervenţie au fost suplimentate din alte trei județe și continuă luni dimineață operațiunea pentru stingerea flăcărilor, conform News.ro. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Misiunea pompierilor nu s-a încheiat

La 12 ore de la producerea incendiului, pompierii intervin în continuare luni dimineaţă la Hotelul Alpin din Poiana Braşov. Operațiunea este deosebit de dificilă, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„În continuare, pompierii depun eforturi susţinute pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Intervenţia este una deosebit de dificilă, având în vedere configuraţia acoperişului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii şi intervenţia atât la nivelul acoperişului, cât şi pe faţadele clădirii, unde configuraţia construcţiei şi dificultatea accesului îngreunează semnificativ operaţiunile de stingere”, a transmis ISU Braşov.

Conform sursei citate, în prezent, incendiul se manifestă la nivelul acoperişului, mansardei şi ultimelor trei etaje ale clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi.

Pentru identificarea focarelor ascunse, pompierii utilizează camere cu termoviziune. Totodată, va fi folosită o dronă pentru recunoaştere aeriană, evaluarea situaţiei operative şi monitorizarea focarelor de incendiu.

UPDATE: Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire, fără a fi înregistrate victime.

Conducerea hotelului a anunțat că incendiul a izbucnit la nivelul terasei unui apartament superior.

„Datorită intervenţiei prompte şi profesioniste a echipajelor ISU Braşov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenţie continuă operaţiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autorităţile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulţumim echipajelor ISU Braşov, serviciilor de urgenţă şi tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul şi rapiditatea cu care au acţionat. Regretăm disconfortul şi îngrijorarea provocate şi vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate şi implicare. Siguranţa oamenilor a fost, este şi va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a fost mesajul publicat pe Facebook de conducerea Hotel Alpin.

Știrea inițială:

„În jurul orei 19:30, am fost anunţaţi de izbucnirea unui incendiu la mansarda unui hotel din staţiunea Poiana Braşov. La faţa locului se deplasează patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD şi două ambulanţe SAJ”, a anunțat ISU Braşov.

Ulterior, incendiul s-a extins și pe faţada clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi.

„Din informaţiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii”, a precizat sursa citată.

Acolo au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Braşov, SVSU Râşnov, ISU Covasna, ISU Prahova şi ISU Argeş, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

La locul intervenţiei acţionează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenţie, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Potrivit ISU, intervenţia este în desfăşurare, iar echipajele operative acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru protejarea persoanelor şi a construcţiilor învecinate, relatează hotnews.ro.