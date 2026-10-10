Incendiu de proporții la un terminal petrolier din orașul Rostov-pe-Don, în urma atacului ucrainean cu drone. Flăcările au cuprins instalația folosită pentru depozitarea și exportul produselor petroliere, iar în regiune au fost raportate și pagube la infrastructura feroviară. Atacurile cu drone au provocat haos și pe cerul Moscovei, unde toate cele patru aeroporturi au impus restricții temporare. Potrivit presei, avionul în care Vladimir Putin se întorcea din Turkmenistan nu a putut ateriza direct în capitală și a ajuns mai întâi la Sankt Petersburg.

Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la un terminal petrolier din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată flăcări uriașe și coloane de fum ridicându-se deasupra instalației, în timp ce focul putea fi observat de la distanță.

Analiștii OSINT au identificat obiectivul drept terminalul petrolier Yug Rusi, din districtul Jeleznodorojni. Acesta este folosit pentru transportarea produselor petroliere destinate exportului, inclusiv a celor provenite de la rafinăria Novoșahtinsk. Instalația este importantă și pentru aprovizionarea armatei ruse cu combustibil.

Guvernatorul regiunii Rostov a confirmat izbucnirea unui incendiu. Potrivit acestuia, peste 50 de drone ar fi fost doborâte. Oficialul a mai raportat avarierea unui pod feroviar, iar circulația trenurilor în ambele direcții a fost suspendată. Cu doar câteva ore mai devreme amenințarea dronelor a perturbat grav traficul aerian din zona Moscovei. Aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski au introdus restricții temporare privind decolările și aterizările. Pe panourile de zbor s-au adunat peste 350 de zboruri amânate și 60 anulate.

Printre aeronavele afectate s-ar fi aflat și avioane ale detașamentului special Rossia, care transportă conducerea de vârf a Federației Ruse. Vladimir Putin revenea din Turkmenistan, unde participase la summitul Comunității Statelor Independente. Potrivit publicației Agentstvo și datelor FlightRadar24, avionul prezidențial Il-96 nu a aterizat la Moscova, așa cum era planificat. Aeronava a ajuns pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, în jurul orei 17:38, ora Moscovei, apoi a decolat din nou spre capitală, în jurul orei 18:10.

Mai multe avioane ale detașamentului special ar fi fost nevoite să aștepte în aer sau să-și modifice traseul. Potrivit relatărilor presei, cel puțin cinci aeronave au fost afectate, iar trei dintre ele se întorceau din Turkmenistan.