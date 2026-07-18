Un incendiu de proporții a mistuit peste 100 de locuințe în apropierea orașului Drammen, din sudul Norvegiei. Alimentate de vântul puternic, flăcările s-au extins rapid către o pădure din apropiere, iar sute de persoane au fost evacuate preventiv.

La intervenție au participat peste 60 de pompieri, sprijiniți de elicoptere care au efectuat aruncări de apă asupra focarelor. Operațiunea de stingere a fost îngreunată de intensitatea incendiului și de condițiile meteorologice nefavorabile, scrie digi24.ro.

Potrivit autorităților norvegiene, până în acest moment nu au fost raportate victime și nici persoane dispărute.

Martorii au auzit explozii

Mai mulți martori aflați în zonă au declarat că au auzit o serie de explozii în timpul incendiului, însă autoritățile nu au oferit deocamdată explicații privind sursa acestora.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută în acest moment. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs unul dintre cele mai grave incendii care au afectat regiunea în ultimii ani.