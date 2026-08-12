Autoritățile indoneziene au salvat miercuri peste 200 de persoane, după ce un feribot care a plecat de pe populara insulă turistică Bali a luat foc în apele din apropierea insulei Lombok. Căutările contină pentru a găsi eventuali alți pasageri dați dispăruți, relatează Reuters.

O persoană din Indonezia fusese confirmată decedată până miercuri după-amiaza, în condițiile în care alte 212 persoane au fost evacuate în porturi din Bali și Lombok, transmite hotnews.ro.

Majoritatea persoanelor evacuate erau indonezieni, iar printre acestea se afla și un cetățean australian.

Muhammad Hariyadi, șeful agenției locale de salvare, a declarat că feribotul „KM Putri Yasmin” plecase din portul Padangbai din Bali cu destinația portului Lembar. Nu era clar cum a izbucnit incendiul și nici dacă supraaglomerarea a fost un factor.

„Am trimis mai multe ambarcațiuni pentru a efectua evacuarea și pentru a coordona operațiunile cu celelalte ambarcațiuni aflate în jurul locului incidentului”, a declarat Hariyadi, adăugând că peste 200 de membri ai echipelor de intervenție fuseseră mobilizați pentru a gestiona operațiunea.

Izbucnirea incendiului ar fi avut loc când nava se afla în strâmtoarea Lombok la ora 4:39 dimineața, ora locală.

Suspiciuni că feribotul transporta mai mulți pasageri decât capacitatea sa

Un oficial al portului Padangbai din Bali a declarat pentru postul local de televiziune Kompas TV că în registrul oficial al feribotului figurau doar 114 pasageri și 17 membri ai echipajului.

Incidentul a avut loc la mai puțin de o lună după ce „KM Mutiara Sentosa 2”, un alt feribot, a luat foc în apropierea insulei Madura, cinci persoane pierzându-și viața. Nava transporta mai multe persoane decât figurau în documentele oficiale ale pasagerilor.

Indonezia, un arhipelag format din aproximativ 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca principal mijloc de transport, rutele maritime fiind mai accesibile și mai disponibile decât transportul aerian.

Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt întotdeauna aplicate cu strictețe, ceea ce duce la o rată relativ ridicată a accidentelor.