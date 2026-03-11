Incendiu devastator la ieşirea din Arad, în apropierea autostrăzii A1. O fabrică de polistiren a luat foc, iar nori uriași de fum negru şi înecăcios au fost vizibili din tot oraşul, transmite știrileprotv.ro.

Pericolul a fost uriaș din cauză că în interior se aflau butelii cu gaz lichefiat.

Localnicii au primit mesaje RO-ALERT, în timp ce fabricile și clădirile din zonă au fost evacuate. Traficul pe autostradă a fost oprit zeci de minute.

Alarma a fost dată în jurul orei 7 şi jumătate, când paznicul fabricii de polistiren a văzut cum paleţii sunt înghiţiţi de flăcări.

În scurt timp, coloanele dense de fum, înalte de câţiva metri, au acoperit jumătate din oraş. Şi mai periculos era faptul că în incinta fabricii era şi o instalaţie de gaze.

Din cauza fumului înecăcios şi a bucăţilor de polistiren purtate de vânt, localnicii au fost avertizaţi să închidă geamurile.

8 autospeciale de pompieri au ajuns de urgenţă la faţa locului. În ajutor au venit şi echipaje de la Timişoara, iar de teama instalaţiei de gaz, din interiorul fabricii, a fost solicitată şi autospeciala cu roboţi din Târgu Mureş, folosită în astfel de situaţii. În cele din urmă, maşina a fost întoarsă din drum, pentru că pompierii reuşiseră limitarea incendiului.

La finalul anchetei, se vor stabili şi sancţiunile, pentru poluarea provocată.

Sursă video: IGSU România