Una dintre cele mai importante rafinării din Rusia a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone. Este vorba despre rafinăria „Bașneft-Ufaneftehim” din Ufa, unde imagini și înregistrări video publicate pe rețelele sociale arată două coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra complexului industrial. Autoritățile ruse susțin că atacul a fost respins și că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte.

Potrivit presei locale, deasupra rafinăriei „Bașneft-Ufaneftehim” s-au ridicat două coloane masive de fum negru, iar incendiul a continuat să ardă puternic încă de la primele ore ale dimineții.

Locuitorii din Ufa au raportat că au auzit explozii și au observat drone zburând deasupra orașului înainte de izbucnirea incendiului. Înaintea atacului, canalele ruse de monitorizare avertizaseră asupra riscului unor lovituri cu vehicule aeriene fără pilot în Republica Bașkortostan, transmite Pravda Gerashchenko.

Autoritățile ruse: Atacul a fost respins

Șeful Republicii Bașkortostan, Radii Habirov, a declarat că sistemele de apărare au respins atacul cu drone asupra orașului Ufa.

Potrivit acestuia, fumul observat în zona industrială a fost provocat de resturile unei drone doborâte care au căzut pe teritoriul complexului industrial.

„Am respins un nou atac cu drone asupra orașului Ufa. Din cauza resturilor căzute ale unei drone doborâte, în zona industrială s-a produs un incendiu cu degajări de fum. Toate serviciile sunt la fața locului și înlătură consecințele. Nu există morți și nici răniți”, a declarat oficialul.

Un obiectiv strategic aflat la peste 1.300 de kilometri de front

Rafinăria „Bașneft-Ufaneftehim” este unul dintre cele mai importante obiective ale industriei petroliere ruse. Întreprinderea procesează anual până la 8,2 milioane de tone de petrol și produce carburanți, cocs petrolier, gaze lichefiate, sulf, hidrocarburi aromatice și uleiuri lubrifiante, fiind unul dintre cei mai mari producători de astfel de produse din Federația Rusă.

Alături de rafinăriile „Bașneft-Novoil” și „Bașneft-UNPZ”, aceasta formează Complexul de Rafinare din Ufa, unul dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate totală de procesare de aproximativ 23,5 milioane de tone de țiței pe an.

Complexul este situat la peste 1.300 de kilometri de linia frontului, ceea ce evidențiază raza de acțiune a atacurilor cu drone asupra infrastructurii energetice din interiorul Rusiei.

Nu este primul atac asupra rafinăriei

Rafinăriile din Ufa au mai fost vizate și anterior. La 25 iunie, drone ucrainene au atacat același complex petrolier, inclusiv rafinăria „Bașneft-Ufaneftehim”.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au oferit informații despre amploarea pagubelor produse în urma incendiului, iar Ucraina nu a comentat oficial atacul. Imaginile apărute online arată însă că incendiul a fost de proporții, iar coloanele de fum au fost vizibile de la mare distanță.