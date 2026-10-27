Un bărbat înarmat cu un cuțit mare ar fi încercat să se apropie de liderul partidului Democrații din Israel, Yair Golan, în timpul unui eveniment electoral organizat marți, 27 octombrie, în parcul HaMesila din Tel Aviv. Suspectul a fost imobilizat de agenții de securitate și reținut de poliție, potrivit unui comunicat al partidului.

Incidentul s-a produs în timpul unei acțiuni de mobilizare a alegătorilor. Potrivit formațiunii politice, un bărbat necunoscut, care purta o geacă, s-a apropiat de Golan într-un mod amenințător. Gărzile de corp i-au blocat calea, iar în timp ce se îndreptau spre el, un cuțit mare a căzut de sub hainele suspectului, scrie The Guardian.

Agenții de securitate l-au imobilizat înainte ca acesta să poată acționa, iar poliția l-a arestat. Deocamdată, informațiile despre incident au fost făcute publice de partidul condus de Golan.

După incident, politicianul a declarat că nu va ceda în fața intimidărilor și violenței. El l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că ar alimenta un climat de ură și a îndemnat cetățenii să participe la vot pentru a apăra securitatea și democrația.

Golan a purtat o luptă juridică îndelungată pentru a beneficia de protecția Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă. Acesta a preluat din nou responsabilitatea pentru securitatea politicianului luni, cu o zi înaintea alegerilor.

Zeci de mii de israelieni de peste granițe s-au întors în țară pentru a vota la alegerile cruciale

Voturile israelienilor din diaspora s-ar putea dovedi extrem de importante, ținând cont de scorul strâns anticipat de sondaje.

Mulți expatriați israelieni s-au întors acasă cu avionul pentru a vota la alegerile cruciale de marți, în condițiile în care Israelul nu permite cetățenilor să voteze de la distanță, nici măcar la ambasade – cu excepția personalului diplomatic și a militarilor.

Alegeri tensionate

Interesul pentru votul din Israel era deja evident la primele ore ale dimineții.

Prezența la urne până la ora 10 este de 16,7%, potrivit Times of Israel. 1,2 milioane de voturi au fost exprimate în primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare, cel mai mare număr înregistrat din 1981.

Aproximativ 7,3 milioane de israelieni sunt chemați la urne, iar presa israeliană anticipează o rată de participare foarte ridicată, pe măsura mizei alegerilor. Este cel mai important scrutin din ulimii ani, remarcă CNN.

Conform sursei citate, aproape toate alegerile recente au reprezentat un referendum pentru Netanyahu. De data aceasta, mulți israelieni spun că alegerea are o miză mai mare ca niciodată: nu este vorba doar despre cine va conduce țara, ci și despre direcția în care se îndreaptă.

Scrutinul are loc pe fondul unor critici internaționale tot mai intense la adresa modului în care este condus războiul din Gaza, precum și a violențelor și a extinderii coloniilor din Cisiordania ocupată sub cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului, comentează agenția franceză de presă.

Citeste si : LIVE TEXT. Alegeri în Israel: Număr record de voturi exprimate în primele trei ore. Cine sunt principalii rivali a lui Benjamin Netanyahu în cursa electorală?