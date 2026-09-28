Apar noi detalii despre incidentul major în care este vizată baza aeriană din vestul Angliei. Cinci bărbați au fost reținuți de poliția engleză, fiind suspectați că planificau un atentat terorist. Baza militară, deși aparține forțelor britanice, este folosită de armata Statelor Unite. Autoritățile nu au oferit detalii privind naționalitatea sau motivele indivizilor reținuți. Între timp, președintele Donald Trump a declarat că aceștia erau urmăriți de mult timp.

Un apel la serviciul de urgență, sâmbătă noaptea, a tulburat liniștea unei mici localități din sud-vestul Angliei. Un bărbat a anunțat că a observat trei vehicule suspecte care se îndreptau spre baza aeriană Fairford - proprietate a statului britanic, dar operată de Statele Unite în baza unui acord care datează din perioada Războiului Rece.

Maggie BLYTH, ȘEF INTERIMAR AL POLIȚIEI DIN GLOUCESTERCHIRE: „Cinci bărbați au fost reținuți în apropierea bazei aeriene RAF Fairford la primele ore ale dimineții de duminică, iar unitatea de geniști a armatei continuă să examineze trei vehicule aflate în apropiere de Whelford.”

Bărbații au rămas în arest pentru 14 zile, suspectați că pregăteau un atac terorist pe pământ britanic. Zeci de locuințe din apropierea bazei militare au fost evacuate.

Maggie BLYTH, ȘEF INTERIMAR Al POLIȚIEI DIN GLOUCESTERCHIRE: „Aceste arestări au provocat, fără îndoială, șoc și îngrijorare, iar noi dorim ca locuitorii din apropierea bazei RAF Fairford și din întregul comitat Gloucestershire să știe că instituțiile implicate colaborează îndeaproape pentru a le oferi sprijin. Un perimetru de securitate rămâne instituit în jurul vehiculelor, iar 85 de familii nu se pot întoarce, deocamdată, la locuințele lor.”

Ancheta e condusă de poliția britanică specializată în combaterea terorismului, care colaborează îndeaproape cu autoritățile din Statele Unite. La baza Fairford sunt staționate și bombardiere americane folosite în războiul împotriva Iranului.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Reținerile din Marea Britanie au fost rezultatul unei colaborări excelente cu autoritățile britanice. A fost o operațiune remarcabilă. Îi aveam în atenție și îi investigam. Intenționau să provoace pagube majore. Cooperarea cu britanicii a funcționat foarte bine. Îi aveam sub supraveghere de mult timp și, în cele din urmă, i-am prins.”

Potrivit presei britanice, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni comandate de Teheran, deși sunt luate în calcul și alte ipoteze.

Deborah HAYNES, CORESPONDENT SKY NEWS: „Având în vedere faptul că regimul iranian a declarat în mod explicit că forțele americane aflate la bazele militare din Regatul Unit sunt considerate ținte legitime în cadrul războiului declanșat de Donald Trump în februarie, nu este deloc surprinzător că această pistă de anchetă este analizată în prezent de autorități.”

Ministrul britanic de Interne a acuzat Iranul, dar și Rusia, că folosesc intermediari pentru a organiza atacuri și acțiuni de sabotaj în Regatul Unit. Instalații militare britanice au fost vizate de drone de peste 300 de ori în ultimele 12 luni, potrivit unor informații din publicația „The Independent”.