Accident naval grav în Statele Unite. O navă de croazieră fluvială, la bordul căreia se aflau aproximativ 129 de pasageri, a fost lovită de un petrolier pe fluviul Mississippi, în apropiere de portul New Orleans. În urma impactului, vasul de pasageri s-a înclinat puternic și s-a răsturnat parțial, iar mai multe persoane au ajuns în apă. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare.

Coliziunea s-a produs vineri, 13 noiembrie, în jurul orei locale 12:30. Petrolierul Atlantic Asphalt a lovit nava de croazieră American Heritage, operată de compania American Cruise Lines.

Potrivit autorităților portuare, vasul de pasageri era ancorat la chei de aproximativ două ore, iar turiștii se pregăteau să debarce în momentul impactului.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind momentul coliziunii, în care nava de croazieră este lovită și se înclină puternic, ajungând cu o parte a structurii în apă.

Mai multe persoane au ajuns în apă

La fața locului au intervenit pompieri, polițiști, echipaje medicale și reprezentanți ai Pazei de Coastă americane. Salvatorii au început evacuarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Persoanele scoase din apă și evacuate au fost transportate într-o clădire administrativă a portului, unde au primit asistență și au fost supuse unor evaluări medicale.

La momentul primelor informații, autoritățile nu confirmaseră existența unor victime sau persoane rănite.

Cauza coliziunii nu este deocamdată cunoscută. Autoritățile americane urmează să stabilească împrejurările în care petrolierul a lovit nava de croazieră.

Informațiile au fost relatate de publicația germană FOCUS și Digi24.