O navă a fost lovită, miercuri seară, de o dronă, în apropiere de Sulina, în apele teritoriale ale României. Un atac similar a avut loc, marți, în largul coastei bulgare.

O navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă în apropiere de Sulina, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul orașului, în apele teritoriale ale României. În urma exploziei, vasul a fost cuprins de flăcări.

Nava Yara J, identificată prin numărul IMO 9221803, a raportat incidentul prin radiotelefon către Căpitănia Sulina. Potrivit comunicării, aceasta se afla la aproximativ 10 mile marine sud-est de Sulina, în momentul în care a fost lovită de dronă, scrie știrileprotv.ro

În urma exploziei, la bordul navei a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat și se află în siguranță.

„O navă comercială, sub pavilion străin, în balast, ancorată în marea teritorială a României, la aproximativ 9 mile marine Est Casla Vadanei, a informat MRCC că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat MRCC că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nesolicitând sprijin sau asistență”, a transmis și Garda de Coastă.

"La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14", se precizează în comunicatul MApN, emis în cursul serii.

Două nave comerciale atacate în largul coastei bulgare

În urmă cu o zi, pe 13 octombrie, două nave de marfă au fost lovite de drone în largul coastei bulgare. Una dintre ele, identificată ca fiind nava de marfă HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat, lăsând 11 marinari dispăruţi pe mare şi determinând Sofia să-l convoace pe ambasadorul Rusiei, potrivit News.ro.

Dronele loviseră deja alte două nave de marfă în aceleaşi ape pe 6 octombrie.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a declarat că operaţiunea de căutare şi salvare a marinarilor dispăruţi a fost reluată miercuri, după ce vremea nefavorabilă şi întunericul au obligat autorităţile să o suspende marţi seara.

Bulgaria nu a mers până la a acuza în mod explicit Rusia de efectuarea atacurilor, dar prim-ministrul Rumen Radev a declarat marţi că de rezultatul acestora „beneficiază Federaţia Rusă”.

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a declarat că nu deţine informaţii din partea Ministerului Apărării rus cu privire la atacurile asupra navelor comerciale, dar nu a exclus posibilitatea ca acestea să fie o provocare din partea unei terţe părţi, a precizat guvernul bulgar.

Rusia a bombardat porturile ucrainene de la Marea Neagră, forţând Kievul să se bazeze din ce în ce mai mult pe porturile fluviale de pe Dunăre şi pe rutele maritime din apropierea coastelor statelor membre NATO Bulgaria şi România.

La rândul său, Ucraina a vizat din ce în ce mai des navele ruseşti care transportă cereale în alte părţi ale Mării Negre şi în apropierea gurii fluviului Don, în Marea Azov.