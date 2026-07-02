Incident neobișnuit în Spania, unde un tablou celebru, dispărut din Sevilla, a fost returnat... chiar de cel care l-a luat.

Lucrarea pictorului Joaquín Soroia fusese lăsată pentru scurt timp pe trotuar de proprietari. În zonă s-a nimerit un turist, care a luat tabloul și a plecat cu el, încântat de rama picturii. Bărbatul spune că nu a știut cine este autorul și nici cât valorează.

A doua zi, după ce a contactat o casă de licitații, a aflat că opera - estimată la aproximativ 60.000 de euro - era căutată de poliție. Turistul a anunțat imediat autoritățile și a returnat lucrarea, iar cazul s-a încheiat fără alte incidente.