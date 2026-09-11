Intervenție contra-cronometru în Statele Unite. Un băiețel de cinci ani a fost salvat în ultima clipă, datorită tehnologiei și inspirației unui polițist.

Copilul, diagnosticat cu autism, s-a rătăcit și a ajuns într-un iaz acoperit cu vegetație. Mai devreme, familia lui l-a dat dispărut și a cerut sprijiin autorităților. Un agent a pornit imediat spre locul indicat. Cu două minute înainte, a ajuns și o dronă a poliției.

Aparatul a transmis în timp real imagini și le-a arătat salvatorilor exact unde se află cel mic. Intervenția a fost decisivă pentru că băiatul se îndrepta spre partea adâncă a iazului. Ofițerul și-a dat jos echipamentul, a intrat după el și a reușit să-l scoată cu bine la mal.