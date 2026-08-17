Inundațiile fac ravagii în Spania. Două femei și-au pierdut viața și doi copii au fost răniți după o viitură - VIDEO

Inundații de proporții în Spania. Două femei și-au pierdut viața și doi copii au fost răniți după o viitură care a lovit o localitate din provincia León. PRO TV Ploile torențiale au provocat o alunecare de teren, iar pietrele și noroiul au inundat o pivniță și au prins victimele în interior. Cele două femei care au murit aveau 60, respectiv 80 de ani. Furtuna a provocat pagube importante și în alte zone. În provincia Castellón, ploile au fost atât de puternice încât străzile s-au transformat în râuri învolburate.