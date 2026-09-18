Zeci de milioane de ruși au fost obligați, în ultimele 18 luni, să instaleze pe telefoanele lor aplicația Max, promovată de autorități ca alternativă la Telegram și WhatsApp. O investigație a The Guardian, bazată pe cercetări criminalistice digitale, arată că aplicația poate accesa mesaje, plăți și alte date din mini-aplicațiile instalate pe dispozitive.

Autoritățile au prezentat-o drept o alternativă patriotică la Telegram și WhatsApp, iar vedete din Rusia au promovat-o în videoclipuri rap și momente de comedie. În această vară, Max a devenit cea mai utilizată aplicație de mesagerie din țară, relatează The Guardian, citează News.ro.

Este un produs al VKontakte, compania rusă de social media care are legături strânse cu statul rus. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar deține indirect o participație la Max, potrivit unor informații apărute în presă.

Max este versiunea rusească a unei „super-aplicații”, reunind un ecosistem de servicii pe o singură platformă. Aceasta găzduiește o serie de „mini-aplicații” care facilitează acum activități cotidiene în Rusia – aplicații bancare, un serviciu de mesagerie care își propune să înlocuiască Telegram și aplicații pentru servicii publice esențiale. Cea mai cunoscută super-aplicație din lume este WeChat, platforma multifuncțională din China, care facilitează inclusiv mecanismele de control social ale statului.

Însă, în timp ce WeChat a fost dezvoltată de-a lungul mai multor decenii, în paralel cu celelalte mecanisme chineze de control al internetului, Max a fost impusă unei populații care, în trecut, beneficia de un acces în mare parte liber la internet.

Cercetătorii avertizează asupra capacităților de supraveghere

Cercetări criminalistice digitale au dezvăluit acum o imagine mai completă asupra capacităților puternice de supraveghere ale Max. Acestea echivalează cu o „ușă din dos” către întregul ecosistem de mini-aplicații de pe dispozitivul fiecărui utilizator, afirmă Roya Ensafi, profesor asociat de informatică la Universitatea din Michigan.

„Am studiat intensificarea controlului Rusiei asupra internetului în ultimul deceniu”, a declarat Ensafi. „Ceea ce oferă Max este cea mai ingenioasă și, totodată, cea mai înfricoșătoare tactică folosită de guvernele autoritare” pentru a-și supraveghea cetățenii, afirmă Ensafi.

Max reprezintă „un model pe care orice guvern îl poate urma” în direcția autoritarismului digital, a adăugat Ensafi.

Aplicația reprezintă avangarda unor mecanisme pe care guverne precum cele din Iran, Kazahstan și India ar putea încerca în curând să le implementeze.

Echipa condusă de Ensafi a reușit să descarce versiunea aplicației utilizată în Rusia. Cercetătorii au descoperit că Max poate realiza capturi de ecran ale dispozitivelor utilizatorilor – inclusiv ale conținutului mini-aplicațiilor sale – fără ca aceștia să știe.

Aplicația poate accesa toate informațiile stocate în aceste mini-aplicații, inclusiv mesajele și plățile. De asemenea, poate acționa în numele utilizatorilor fără știința acestora.

Max poate chiar să introducă cod în mini-aplicații, ceea ce ar însemna, potrivit lui Ensafi, că guvernul rus ar putea utiliza Max pentru lansarea unor atacuri cibernetice.

Cercetarea aduce noi clarificări într-o dezbatere aflată deja în desfășurare cu privire la capacitățile de supraveghere ale Max.

Un aspect esențial, subliniază Ensafi, este că Max nu poate pătrunde în aplicații precum Telegram și WhatsApp dacă acestea sunt instalate pe dispozitivele utilizatorilor. Rusia le-a interzis însă pe amândouă.

Angajați, profesori și elevi, presați să folosească Max

Mulți ruși care lucrează în instituții de stat sau în structuri aflate în legătură cu acestea au fost, în fapt, obligați să folosească Max. Funcționari și angajați din sectorul public, studenți, profesori și chiar elevi au fost supuși presiunilor pentru a-și muta comunicațiile pe această platformă.

Un profesor din Moscova a declarat că angajaților școlii sale li s-a cerut să treacă la Max în urma unor instrucțiuni venite din partea autorităților orașului.

„Directorul școlii ne-a chemat în martie anul trecut și ne-a spus direct: «De acum înainte, totul se desfășoară pe Max». Asta includea conversațiile cu părinții, trimiterea temelor pentru acasă și alte comunicări legate de școală”, a declarat profesorul.

„În realitate, nu prea ai posibilitatea să spui nu, așa că, până la urmă, pur și simplu folosești aplicația”, a adăugat acesta, scrie stirileprotv.ro.