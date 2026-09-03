Iranul a atacat joi obiective militare americane în Kuweit, în ciuda ameninţării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de şase luni de război în Orientul Mijlociu.

După o nouă noapte de bombardamente americane devastatoare, urmate de o ripostă de amploare, preşedintele american a avertizat miercuri că Statele Unite rămân pregătite să lovească „în orice moment” Republica Islamică, care a jurat să „distrugă” inamicul american.

Încă din primele ore ale zilei de joi, armata din Kuweit a anunţat pe X că se confruntă cu „atacuri ostile cu rachete şi drone, ca urmare a agresiunii infame a Iranului”.

„Ca răspuns la crimele comise de America împotriva poporului iranian, sunt în curs de desfăşurare atacuri cu rachete şi drone împotriva bazelor americane din Kuweit”, a confirmat puţin mai târziu televiziunea de stat iraniană pe aceeaşi reţea socială, potrivit AFP, preluat de News.ro.

După o lună de acalmie, ostilităţile au reizbucnit duminică, într-un scenariu care se repetă de la începutul războiului declanşat la sfârşitul lunii februarie şi care nu a găsit încă o soluţie diplomatică.

Armata americană a lansat două valuri de atacuri duminică şi marţi seara, vizând, potrivit propriilor declaraţii, respectiv o încercare de a mina strâmtoarea Ormuz şi, ulterior, instalaţiile Gardienilor Revoluţiei Iraniene, în special staţii radar şi sisteme de apărare antiaeriană.

Al doilea atac a provocat în total 19 morţi, dintre care şapte membri ai forţelor armate, dar şi civili, unul dintre cele mai mari bilanţuri din ultimele luni. Patru persoane au fost ucise în timpul unei nunţi în districtul Sirik (sud-est), unde aproape 70 de persoane au fost rănite.

Armata americană nu a reacţionat la atacul care a lovit nunta, dar a afirmat că „nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de Gardienii Revoluţiei”.

Denunţând o „crimă de război”, Iranul şi-a asumat responsabilitatea pentru atacuri pe toate fronturile împotriva aliaţilor Statelor Unite din regiune - Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak, dar şi Emiratele Arabe Unite.

Iranul a avertizat Statele Unite că, de acum înainte, trebuie să se aştepte la o „nouă strategie” menită să „distrugă fundamentele” inamicului, fără a oferi detalii cu privire la aceasta, scrie știrileprotv.ro.