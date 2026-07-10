Iranul acuză Statele Unite că a bombardat aseară o bază navală și perimetrul unei centrale nucleare. Atacurile ar fi avut loc în timp ce trupul fostului lider suprem iranian era înhumat în orașul său natal din nord-estul țării. Surse de la Casa Albă au transmis că armata americană nu a desfășurat noi atacuri.

Azi-noapte, sicriul cu rămășițele lumești ale lui Ali Khamenei a fost depus la cel mai sfânt loc al țării, moscheea Imamului Reza din orașul său de baștină, Mashhad. Tot acolo au fost înhumați soția, fiica, ginerele și nepoata lui Khamenei, uciși la rândul lor în bombardamentul din 28 februarie.



Fiul și succesorul lui Khamenei, Mojtaba, grav rănit în același atac, nu a fost zărit la ceremonie. Potrivit presei iraniene, peste 40 de milioane de oameni, adică aproape jumătate din populația țării, au participat la ceremoniile funerare, care au durat șase zile.



În mijlocul mulțimii îndoliate se putea zări bannere uriașe cu mesajul „Îl vom ucide de Trump” și steaguri roșii care simbolizează răzbunarea. De altfel, potrivit presei americane, israelienii ar fi avertizat Casa Albă, săptămâna aceasta, cu privire la un nou complot iranian de asasinare a președintelui american.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Sunt primul pe lista de ținte a iranienilor, niște oameni simpatici foc.”



Pe de altă parte, Teheranul a acuzat Statele Unite că au lovit ieri, în cadrul unor atacuri din timpul zilei, perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, în sudul Iranului.



FRED PLEITGEN, CORESPONDENT CNN: „La rândul lor, iranienii susțin că au lansat 10 rachete balistice foarte puternice asupra unei baze americane din Iordania. Acest lucru pare să indice o extindere a conflictului. Iranul folosește acum muniții mai puternice și nu mai vizează doar obiective militare americane din regiunea Golfului, ci lansează atacuri și către ținte aflate în zona mai largă a Orientului Mijlociu.”



H.R. Mcmaster GENERAL-LOCOTENENT ÎN RETRAGERE AL ARMATEI SUA: „Vorbim de o confruntare a voințelor. Cred că aici Iranul se simte oarecum încurajat. Acesta este motivul pentru care veți vedea continuarea acestui război. Victoria înseamnă operațiuni militare eficiente. Dar victoria înseamnă și să-ți convingi adversarul că a fost învins. Și nu am ajuns încă acolo. Cred că Statele Unite vor trebui să impună costuri mult mai mari regimului pentru a-l convinge că a fost învins.”



Forțele americane de pe portavionul Abraham Lincoln, care se află în nordul Mării Arabiei, au fost puse în stare de alertă ridicată în eventualitatea unor noi atacuri.



Pamela BROWN, CORESPONDENT CNN: „Aceste avioane F-18 și, de asemenea, F-35 au dus greul operațiunilor aeriene din timpul acestui război. Vreau să vă arăt aceste simboluri. Acestea reprezintă drone doborâte de acest avion de luptă în cadrul conflictului început acum cinci luni și jumătate. Iar acestea reprezintă rachetele interceptate sau distruse doar de acest aparat. Aproape toate avioanele de vânătoare pe care le-am văzut aici, în hangar sau pe puntea de zbor, au astfel de marcaje.”



Pe de altă parte, Comandamentul Central al armatei americane a calificat drept false informațiile că Iranul controlează rutele de tranzit prin strâmtoarea Ormuz, care ar fi în continuare deschisă. Numărul vaselor care tranzitează zona s-a redus din nou drastic, odată cu reluarea atacurilor, după ce crescuse în zilele după semnarea memorandumului.