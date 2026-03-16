Iranul a avertizat astăzi România că va reacționa corespunzător în cazul în care va permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, transmite știrileprotv.ro.

Potrivit Iran International, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.

Reacția Iranului vine la scurt timp după ce România le-a permis americanilor să disloce temporar echipamente militare și trupe pe teritoriu său, menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Decizia a fost luată în CSAT și a primit și votul Parlamentului.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a spus despre situația actuală din Iran că regimul din Teheran ”a sponsorizat terorismul în regiune”, astfel că nu trebuie ”să-i plângem”

”Ca un comentariu despre situația din Golf, n-o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară, și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor europene. Ăsta este comentariul pe care îl fac” a spus președintele Nicușor Dan în urmă cu câteva zile.