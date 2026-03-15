Iranul beneficiază de „cooperare militară” din partea Rusiei şi a Chinei, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, într-un interviu exclusiv acordat ieri unui canal american. Totodată, acesta a menționat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu are nicio problemă de sănătate, a confirmat că strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și a reluat amenințările la adresa vecinilor Iranului care ajută SUA, transmite știrileprotv.ro.

Araghchi a numit Rusia şi China „parteneri strategici” ai Iranului și a spus că țara sa beneficiază de „cooperare militară” din partea celor doi adversari ai SUA, dar a refuzat să dea detalii.

„Aceasta include cooperarea militară”, a spus el. „Nu voi intra în detalii cu privire la acest lucru, o cooperare bună cu aceste țări, din punct de vedere politic, economic şi chiar militar”, a subliniat el.

Araghchi a reconfirmat că Iranul nu are intenția de a deschide complet Strâmtoarea Ormuz, o tactică ce a determinat creșterea vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol.

El a minimizat impactul recentului atac american asupra instalațiilor militare de pe Insula Kharg, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale Iranului, și a promis că Iranul va ataca instalațiile petroliere din Golful Persic dacă SUA vor viza infrastructura petrolieră a Iranului.

„Cred că forțele noastre armate au răspuns deja că vor riposta dacă infrastructura noastră petrolieră și energetică va fi atacată”, a spus Araghchi.

„Și vor ataca orice infrastructură energetică din regiune care aparține unei companii americane sau în care o companie americană este acționar. Așadar, reacția ar fi clară”, a amenințat diplomatul iranian.

Iranul apără atacurile asupra vecinilor din Golful Persic

Araghchi a apărat, de asemenea, atacurile Iranului asupra vecinilor săi de-a lungul Golfului Persic, despre care Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită au afirmat că au inclus lovituri iraniene asupra zonelor civile.

Araghchi a acuzat Emiratele Arabe Unite că permit Statelor Unite să lanseze atacuri asupra Iranului din Dubai, Ras Al-Khaimah și alte zone dens populate.

„Este clar că acestea sunt lansate din Emiratele Arabe Unite”, a spus el, adăugând că este „periculos” să „se folosească zone dens populate pentru a lansa rachete” împotriva iranienilor.

Oficialii din țările din Golful Persic au negat că ar permite forțelor americane să lanseze atacuri din zone civile.

Pe de altă parte, Araghchi a negat afirmațiile secretarului apărării Pete Hegseth potrivit cărora noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit și „desfigurat” în urma atacurilor israeliene și americane care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, precum și pe soția și fiul său.

„Nu există nicio problemă cu noul lider suprem. Sistemul funcționează”, a spus el, dând asigurări că „totul este sub control”.

Săptămâna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că noul lider suprem al Iranului este „speriat” și „rănit”, iar acesta „se află pe fugă” și „nu are legitimitate”.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El a fost ales lider suprem ca urmare a uciderii tatălui său în urma atacurilor americane și israeliene. Alegerea sa a fost făcută cu sprijinul Gărzilor Revoluționare, forța paramilitară a regimului islamic al Iranului.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut public după ce a fost ales duminică drept lider suprem. Primul său mesaj a venit joi, printr-o declarație citită de un prezentator de televiziune. În acestea, el a promis că va menține Strâmtoarea Hormuz închisă și a îndemnat țările vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, în caz contrar Iranul riscând să le ia în vizor.

