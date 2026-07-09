Iranul riscă să reaprindă conflictul cu Statele Unite după ce a început să își piardă treptat controlul asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume – Strâmtoarea Ormuz, avertizează analiști citați de The New York Times. Teheranul ar putea recurge din nou la acțiuni militare împotriva petrolierelor, într-un moment în care acordul de armistițiu cu Washingtonul este tot mai aproape de colaps.

Ambele părți au amenințat miercuri că ar putea renunța la Memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie, document care prevedea un cadru pentru negocieri de pace și menținerea unui armistițiu fragil intrat în vigoare în aprilie, transmite digi24.ro.

În același timp, Statele Unite și-au intensificat atacurile aeriene asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a avertizat că ar putea răspunde prin noi atacuri cu drone și rachete asupra aliaților americani din regiunea Golfului Persic.

Strâmtoarea Ormuz, miza principală a confruntării

Potrivit analiștilor, înțelegerea inițială prevedea ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz pentru transportul comercial, în schimbul unui sprijin economic de care țara are nevoie. Problemele cele mai sensibile, inclusiv viitorul programului nuclear iranian, urmau să fie discutate ulterior.

Însă, la aproape două luni de la semnarea acordului, progresele sunt limitate.

„Memorandumul de înțelegere părea din ce în ce mai mult un miraj”, a declarat Vali Nasr, analist specializat în Iran și profesor la Universitatea Johns Hopkins.

Potrivit acestuia, Teheranul consideră că Statele Unite încearcă să preia controlul asupra strâmtorii și să îi reducă influența regională.

„Din perspectiva Teheranului, SUA depun eforturi pentru a prelua controlul asupra strâmtorii din mâinile Iranului și pentru a-i slăbi poziția”, a explicat expertul.

Atacuri asupra petrolierelor și noi amenințări

Tensiunile au crescut după ce trei petroliere care traversau Strâmtoarea Ormuz au fost lovite marți, deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri.

Potrivit companiei Kpler, care monitorizează traficul maritim, circulația navelor prin strâmtoare rămâne mult sub nivelul de dinaintea conflictului. În weekendul trecut, traficul a ajuns la aproximativ o treime din nivelul obișnuit, de peste 100 de nave pe zi.

Iranul insistă că dorește să își mențină controlul asupra rutei strategice și nu pare dispus să renunțe la această poziție, chiar și în fața sancțiunilor americane.

„Veniturile sunt subordonate controlului. Fie păstrăm controlul asupra strâmtorii, fie fiecare dintre noi va deveni martir pentru aceasta”, a declarat economistul iranian Majid Shakeri.

Analiștii avertizează asupra unui calcul riscant al Teheranului

Experții consideră că Iranul ar putea supraestima propria poziție după confruntările militare anterioare cu SUA și Israel.

„După ce au rezistat acestui asalt din partea SUA și a Israelului, probabil se simt destul de în siguranță”, a declarat Suzanne Maloney, cercetătoare la Brookings Institution.

Ea susține că atacurile recente transmit și un mesaj politic intern, într-o perioadă în care Iranul desfășoară ceremonii funerare pentru liderul suprem Ali Khamenei, ucis în timpul războiului din februarie.

Totuși, analiștii atrag atenția că atât Washingtonul, cât și Teheranul folosesc frecvent amenințările și acțiunile militare ca instrumente de negociere.

„Cred că este similar cu ceea ce face Trump. El negociază prin acțiuni militare și amenințări zgomotoase, așa că, într-un fel, vorbesc aceeași limbă”, a declarat Nate Swanson, cercetător la Atlantic Council.

Trump avertizează că armistițiul „s-a terminat”

Iranul ar fi mizat pe faptul că Donald Trump nu ar dori reluarea unui conflict de amploare, pe fondul nemulțumirilor față de război și al presiunilor politice interne.

Însă președintele american a adoptat un ton dur față de Teheran, criticând conducerea iraniană și sugerând că Statele Unite ar putea intensifica atacurile.

„Ei riscă să-l interpreteze greșit pe președintele Trump, așa cum au făcut-o de nenumărate ori”, a declarat Joel Rayburn, fost oficial american pentru Siria.

Potrivit analiștilor, confruntarea actuală amintește de episoade anterioare din istoria relațiilor dintre Iran și Statele Unite, când acțiunile provocatoare au dus la escaladări majore.

În acest context, Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul central al crizei, iar orice incident militar în această zonă ar putea declanșa o nouă confruntare regională.