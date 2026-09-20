Iranul a avertizat duminică Statele Unite și aliații acestora să nu lanseze un nou atac de amploare, susținând că deține informații potrivit cărora o astfel de operațiune ar fi în pregătire. Teheranul a amenințat că orice nouă ofensivă va fi urmată de represalii susținute împotriva bazelor și intereselor americane din regiune, relatează Reuters.

Comandamentul militar central iranian a transmis că orice nou atac american va declanșa un răspuns de durată. Totodată, autoritățile de la Teheran au avertizat că aliații regionali ai Washingtonului vor fi considerați părți ale conflictului.

Iranul nu a prezentat însă dovezi sau detalii privind informațiile pe baza cărora susține că Statele Unite pregătesc o nouă ofensivă.

Avertismentul vine într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu s-au intensificat. Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă de securitate, avertizând asupra posibilității unei escaladări rapide și recomandând cetățenilor americani să fie vigilenți, inclusiv în contextul unor posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian.

Houthis revendică atacuri asupra Arabiei Saudite

În paralel, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au afirmat că au atacat sâmbătă obiective din capitala Arabiei Saudite, Riad, precum și o instalație petrolieră din orașul-port Yanbu, la Marea Roșie.

Reuters a relatat că în zona aeroportului internațional din Riad au fost observate flăcări și un nor mare de fum, după ce în capitala saudită au fost auzite explozii. Houthi au revendicat atacurile, însă Arabia Saudită nu a confirmat public toate aceste afirmații. Coaliția condusă de Riad a anunțat, în schimb, că a interceptat alte atacuri lansate asupra regatului.

Atacurile asupra infrastructurii saudite au alimentat temerile privind noi perturbări ale transporturilor și exporturilor de petrol. Reuters a relatat anterior că atacurile asupra zonei Yanbu au afectat operațiunile de export ale Arabiei Saudite.

Strâmtoarea Ormuz rămâne în centrul conflictului

Conflictul afectează și transportul maritim prin două dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu energie – Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb.

Iranul continuă să restricționeze sever navigația prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce ofensiva Houthi din Yemen a extins presiunea asupra rutelor maritime din apropierea Mării Roșii. Reuters a relatat că evoluțiile din regiune au provocat deja perturbări ale transportului petrolier și îngrijorări privind aprovizionarea globală.

Teheranul susține că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când condițiile acordului interimar convenit în iunie, în interpretarea sa, nu vor fi îndeplinite.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că Iranul trebuie să continue atât confruntarea, cât și negocierile, pentru a respinge presiunile adversarilor și pentru a transforma eventualele câștiguri obținute în urma conflictului în avantaje diplomatice.

În același timp, luptele și tensiunile din regiune continuă să exercite presiuni asupra piețelor energetice și asupra transportului maritim internațional.