În Israel au început negocieri dificile pentru formarea unui nou guvern, sub conducerea liderului opoziției, Gadi Eisenkot.

Principalul rival al lui Beniamin Netanyahu are la dispoziție 28 de zile pentru a obține susținerea a 61 de parlamentari.

Fostul șef al Statului Major al Armatei și-a propus să-i unească pe israelieni după mandatul lui Netanyahu, marcat de tensiuni acute.

Gadi Eisenkot a promis că va lua măsuri ferme împotriva coloniștilor evrei extremiști din Cisiordania, care în ultimele luni au atacat palestinieni fără a fi trași la răspundere.

Isaac Herzog, președintele Israelului: „Am decis să încredințez mandatul pentru formarea guvernului președintelui partidului Yashar, general-locotenent în retragere Gadi Eisenkot. Sper din toată inima că orice guvern format va conduce la unitate, apropiere și reconciliere între toate segmentele poporului nostru, deoarece însăși existența noastră depinde de acest lucru și avem o singură țară”.

Gadi Eisenkot: „Consultările desfășurate aici, la reședința președintelui, au arătat o imagine clară. O majoritate absolută a membrilor parlamentului, care reprezintă publicul israelian, susține schimbarea și mandatul meu de prim-ministru. 74 de membri ai Knesset nu mai au încredere în continuarea actualului guvern și în liderul acestuia, Benjamin Netanyahu”.

În urma consultărilor purtate de președintele Isaac Herzog cu partidele parlamentare, premierul în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a primit susținere din partea a 46 de deputați.

Oren Liebermann, CNN: „Partidul ultraortodox Iudaismul Unificat al Torei a surprins, refuzând să-l mai susțină pe Netanyahu ca premier, după ce i-a fost alături mulți ani (trei decenii)”.

În schimb, liderul opoziției Gadi Eisenkot este sprijinit de 67 din cei 120 de deputați din Knesset.

Oren Liebermann, CNN: „O treime dintre aceștia, mai exact 19, aparțin aleșilor arabi, ceea ce înseamnă că Einsenkot are nevoie ca partidele de dreapta să accepte colaborarea cu partidele arabe. Iar asta s-ar putea dovedi dificil, mai ales că (Eisenkot) nu are experiența lui Netanyahu de a face coaliții în favoarea sa”.

Pe de altă parte, cooptarea formațiunilor arabe Lista Comună și Raam într-o coaliţie de guvernare depinde de acceptarea de către acestea a unor condiţii.

Gadi Eisenkot: „Vrem să formăm un guvern de urgență națională întemeiat pe următoarele principii: Israelul este stat evreiesc, democratic și liberal, serviciul militar ori civil este obligatoriu, gruparea Hamas trebuie recunoscută drept organizație teroristă a cărei putere militară trebuie anihilată”.

Dacă va reuşi să formeze un cabinet, ca fiu al unor imigranţi marocani, Eisenkot ar urma să devină cel dintâi premier al ţării care vine din comunitatea mizrahi, formată din evrei originari din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Fost șef al Statului Major al armatei între 2015 și 2019, Eisenkot a intrat în politică abia în 2022. După masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, s-a alăturat cabinetului de război al lui Netanyahu. A demisionat însă în 2024, invocând lipsa unei strategii clare pentru perioada de după război. Imaginea sa publică este strâns legată şi de preţul personal plătit de familia sa în ultimii 3 ani: un fiu şi doi nepoţi au fost ucişi în luptele din Gaza, scrie știrileprotv.ro

Yoram Yehudai, tatăl unui tânăr ucis pe 7 octombrie 2023: „Cerem liderilor blocului opoziției să facă ce trebuie făcut pentru a forma un guvern care să ne aducă schimbare, speranță, alinare și tihnă să jelim”.