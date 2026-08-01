Italia a anunțat vineri că suspendă pentru legăturile aeriene și navale cu Spania acordul european de liberă circulație Schengen, ca urmare a afluxului masiv de migranți ilegali în exclava spaniolă Ceuta, deși între timp majoritatea acestora au revenit în Maroc, relatează agențiile Reuters și EFE.

Italia nu are frontieră terestră cu Spania, dar măsura introducerii temporare a controalelor la graniță pentru călătorii veniți pe cale aeriană și navală din Spania îi va obliga pe aceștia să prezinte un act de identitate și ar putea provoca iritarea Madridului.



Decizia a fost anunțată de ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, fără a preciza durata aplicării acestor controale. El a adăugat că a avut o discuție telefonică cu omologul său francez Laurent Nuñez, pentru a coordona consolidarea controalelor de granița terestră dintre Franța și Italia în vederea prevenirii deplasărilor secundare ale migranților dinspre Spania.



Italia a fost joi prima țară din UE care a sugerat că spațiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, în timp ce în exclava Ceuta de pe coasta marocană a Africii soseau migranți al căror număr a crescut în numai o zi până vineri de la circa 1.500 la aproximativ 60.000. Alte state membre ale UE, precum Finlanda, Danemarca și Republica Cehă, au cerut la rândul excluderea Spaniei din spațiul Schengen, acțiune care nu este însă prevăzută de textele europene, transmite Agerpres.



Potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază aproximativ 48.300 dintre cei circa 60.000 de migranți ajunși în Ceuta au revenit în Maroc. Corpurile a 57 de migranți au fost recuperate de pe coastă după ce au murit înecați în timp ce înotau spre exclava spaniolă.



Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept 'inacceptabile' imaginile care arată valul de migranți din Ceuta și a cerut returnarea acestora către Maroc, conform normelor UE.



Pe de altă parte, Comisia Europeană a ținut să sublinieze că această criză se limitează la exclava spaniolă Ceuta, situată pe continentul african, fără să fie înregistrate de acolo deplasări secundare ale migranților în interiorul UE.