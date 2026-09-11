Un jaf desprins parcă din filme, dar care s-a întâmplat în realitate, chiar în mijlocul unui oraș din Marea Britanie.

În miez de noapte, câțiva hoți au distrus peretele de la clădirea unei firme funerare cu... excavatorul. Au reușit să scoată un bancomat. Acțiunea a fost filmată în detaliu de o cameră de supraveghere. Jefuitorii nu s-au grăbit, chiar dacă pe stradă treceau mașini.

Deocamdată, nimeni nu a fost arestat. Anchetatorii discută cu martorii și cer ajutor localnicilor pentru a da de urmele suspecților.