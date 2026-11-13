Un magazin cu diamante din inima Parisului a fost jefuit de indivizi înarmați cu pistoale-mitralieră. Jaful a avut loc în plină zi, pe una dintre cele mai exclusiviste străzi din capitala franceză. Hoții au reușit să dispară, urcând pe motociclete, fără să fie urmăriți de polițiet. Anchetatorii încearcă acum să dea de urma lor.

Sunt imagini filmate în centrul Parisului, pe una dintre cele mai exclusiviste străzi din metropolă. Cu o cască de motociclist pe cap și cu o armă automată, un individ se deplasa printre trecători. El supraveghea o porțiune de stradă, în timp ce complicii săi intrau într-un magazin de bijuterii. Trecătorii s-au trezit astfel față în față cu oameni înarmați în plină zi.

„-Turiștii continuau să meargă pe stradă în timp ce totul se întâmpla. Așadar, jaful s-a desfășurat sub ochii angajaților, ai turiștilor și ai trecătorilor.

-Magazinele din zonă au tras imediat jaluzelele și obloanele, iar noi ne-am retras cu toții în interiorul magazinelor.”

Atacatorii par să acționeze fără să fie deranjați, în condițiile în care niciun polițist nu era prin preajmă. Ținta lor a fost magazinul de diamante De Beers. Jaful a durat mai puțin de 5 minute, iar după ce au luat bijuteriile, indivizii au urcat pe motociclete și au plecat. Potrivit presei franceze, atacatorii nu au întâmpinat vreo intervenție a poliției în timpul jafului, iar motivele pentru care forțele de ordine nu se aflau la fața locului nu sunt cunoscute. Nimeni nu a fost rănit, iar anchetatorii încearcă să-i identifice pe suspecți.