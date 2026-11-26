Trimisul special american Jared Kushner a avertizat, într-un interviu acordat miercuri, asupra unei „escaladări” a conflictului din Ucraina, care, în opinia sa, a devenit „un război prin interpuşi, în care Europa finanţează şi înarmează Ucraina.

„Nu este nevoie de mult pentru ca situaţia să se agraveze serios”, a avertizat Jared Kushner, într-un interviu acordat podcastului german MD Meets.

El este însărcinat, alături de Steve Witkoff, să negocieze în numele lui Donald Trump cu Kievul şi Moscova pentru a ajunge la pace în Ucraina.

Referindu-se la dificultăţile întâmpinate în negocierile dintre Rusia şi Ucraina, cel care este, de altfel, ginerele preşedintelui Donald Trump, a recunoscut existenţa unui „impas teritorial” în prezent. El a spus că a avut această impresie împreună cu Steve Witkoff după ce au petrecut „mai multe ore cu (Vladimir) Putin”, preşedintele rus.

Jared Kushner a subliniat, de asemenea, o anumită ambivalenţă a europenilor faţă de Rusia „În timpul acestui război, Europa a cumpărat energie de la Rusia în valoare de peste 250 de miliarde de dolari. Cred că, în realitate, Europa a plătit mai mulţi bani Rusiei în acest război decât a acordat Ucrainei”, a declarat el.

El susţine că Statele Unite nu au exercitat presiuni asupra ucrainienilor, în ciuda reducerii ajutorului şi a întreruperilor în livrările de arme şi în schimbul de informaţii.

Şi, în ciuda celor aproape cinci ani de război dintre Rusia şi Ucraina, care au dus la moartea a sute de mii de oameni, Kushner spune că, în opinia sa, pacea este posibilă - dacă ambele părţi pot lăsa deoparte reproşurile din trecut şi pot profita de oportunităţile economice. Este o lecţie care, spune el, se aplică şi în cazul altor conflicte la a căror rezolvare a lucrat, cum ar fi cel dintre Israel şi palestinieni.

„Nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate şi cine greşeşte. Este vorba despre cum putem pune capăt uciderilor şi crea o viaţă mai bună pentru oameni în viitor”, i-a spus Kushner lui Mathias Döpfner, directorul general al companiei-mamă a POLITICO, Axel Springer, într-un episod al podcastului „MD Meets” al lui Döpfner, difuzat miercuri. El a adăugat că se concentrează pe relaţia cu liderii şi cu lumea aşa cum sunt ei. „Nu putem da timpul înapoi, nu-i aşa?”, a spus el. „Aşa că mă gândesc la asta aproape ca la o analogie cu golful. Trebuie să jucăm mingea de acolo de unde se află”, a arătat ginerele lui Trump.

ARGUMENTELE KREMLINULUI, ÎN GURA LUI KUSHNER

Kushner a folosit conversaţia sa de 70 de minute pentru a-şi împărtăşi opiniile despre Ucraina şi vastul său portofoliu diplomatic - un rol care l-a dus de la Abu Dhabi la Moscova şi la Berlin în ultimele luni, stârnind totodată nelinişte în rândul aliaţilor SUA din Europa, precum şi al democraţilor şi al unor colegi republicani din ţară.

Democraţii din Congres şi alţi critici l-au acuzat pe trimisul în vârstă de 45 de ani şi directorul de fonduri de investiţii private că repetă ca un papagal argumentele Kremlinului, că promovează planuri în Gaza cu o contribuţie minimă din partea palestinienilor şi că întruchipează conflicte de interese între câştigul personal şi interesul public.

Interesele de afaceri ale lui Kushner includ gestionarea unor active în valoare de miliarde de dolari provenite din fonduri suverane din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar, în timp ce îndeplineşte rolul de negociator cu Iranul într-un conflict care afectează profund toate cele trei state din Golf.

În interviu, Kushner a respins unele dintre aceste acuzaţii, afirmând că „oamenii au ridicat anumite probleme, dar nimeni nu a indicat de fapt vreo decizie specifică pe care am luat-o sau vreo politică pe care am promovat-o care să nu fi fost în interesul Statelor Unite”.

El a caracterizat războiul din Ucraina ca fiind rezultatul „deciziilor greşite şi al erorilor de calcul ale multor lideri de-a lungul anilor”.

Kushner a descris starea actuală a conflictului din Ucraina ca pe un război prin intermediari, în care Europa finanţează Kievul împotriva Rusiei, şi i-a recunoscut lui Putin meritul de a se fi abţinut de la o demonstraţie maximă de forţă: „A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce este, evident, un lucru important, şi ne-a asigurat că aceasta nu este intenţia sa”, a spus Kushner.

El a avut cuvinte de laudă pentru ambele părţi, numindu-l pe Putin un „maestru al politicii”, în timp ce a afirmat că „curajul, vitejia şi capacitatea Ucrainei reprezintă una dintre cele mai măreţe poveşti pe care le-a văzut în multe, multe decenii”.

Kushner a mai afirmat că, în opinia sa, Rusia consideră pe bună dreptate atât extinderea NATO din ultimele decenii, cât şi acţiunile mai recente ale Ucrainei drept o provocare.

El a susţinut că începuse să înregistreze progrese în direcţia soluţionării războiului în noiembrie anul trecut. „Apoi a avut loc atacul pe care ucrainenii l-au lansat asupra reşedinţei lui Putin la sfârşitul lunii decembrie, ceea ce cred că l-a făcut să dea înapoi”, a spus el.

Rusia a acuzat Ucraina anul trecut că a vizat reşedinţa lui Putin într-o tentativă de atac cu drone, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat o „minciună”. De altfel, CIA a conchis că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau reşedinţele sale, a scris The Wall Street Journal.

În cele din urmă, Kushner a spus că el crede că Putin doreşte pacea - deşi s-a opus unui armistiţiu imediat care să nu facă parte dintr-un acord mai amplu ce să ofere garanţii de securitate pentru ambele ţări. „Ceea ce am observat - şi nu este vorba despre cuvintele lui, ci despre interpretarea noastră - este că are foarte puţină încredere că, dacă opreşte războiul, va putea ajunge la o soluţie postbelică care să împiedice izbucnirea unui război viitor”, a spus Kushner. „Şi cred că aceasta este o preocupare a lui, dar şi a noastră, aşa că înţelegem acest lucru”, a notat ginerele lui Trump.

Kushner a afirmat că el şi colegul său, trimisul Casei Albe Steve Witkoff, au colaborat îndeaproape cu europenii pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina. Cu toate acestea, el a respins îngrijorările europene potrivit cărora Putin, dacă nu este ţinut în frâu în Ucraina, ar fi încurajat să atace ţările din zona baltică sau să avanseze mai adânc în Europa.

EUROPA, OAIA NEAGRĂ

„Există multă teamă în Europa care este nefondată”, a spus el, înainte de a trece la modul în care Rusia s-ar putea simţi ameninţată de Europa. Acesta, a spus el, a fost motivul pentru care europenii au fost excluşi din discuţiile dintre Ucraina, Rusia şi SUA din Emiratele Arabe Unite de la începutul acestei luni.

„Europa nu a fost inclusă la Abu Dhabi deoarece preşedintele Putin vede multe declaraţii provocatoare venite din Europa şi multe acţiuni provocatoare venite din Europa. Prin urmare, opinia sa este că nu îi vede pregătiţi pentru pace. El crede că aceştia doresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a spus Kushner.

El a afirmat că cea mai importantă problemă abordată de SUA este arhitectura de securitate postbelică a Europei. A spus că un acord postbelic ar face ca problema teritorială - inclusiv întrebarea dacă Ucraina ar trebui să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei - să fie mai uşor de rezolvat.

„Când oamenii vor vedea o durabilitate pe termen lung şi o cale către pace, cred că vor fi puţin mai flexibili în privinţa stabilirii limitelor”, a spus el. „Adică, la urma urmei, majoritatea graniţelor din Europa s-au schimbat de-a lungul timpului şi au fost stabilite în urma războaielor, a păcii sau a compromisurilor”, a afirmat Kushner.

După o întâlnire din această lună cu Kushner şi Witkoff, Zelenski a declarat că SUA au sugerat că Ucraina ar putea adera la NATO în schimbul retragerii din regiunea Donbas din estul ţării. Liderul ucrainean a respins această idee. „Am spus în repetate rânduri: Ucraina nu se retrage şi nu cedează teritoriul său teroriştilor”, a afirmat Zelenski.

Kushner, care l-a descris în interviu pe trimisul rus Kirill Dmitriev ca fiind un „prieten incredibil”, a avut o descriere mai rece la adresa lui Zelenski. „Nu am exercitat nicio presiune asupra preşedintelui Zelenski”, a spus el, adăugând totodată că Zelenski l-a „atacat” pe nedrept pe Trump. „Te-ai aştepta ca preşedintele Zelenski să încerce să colaboreze cu (Trump) în mod respectuos”, a menţionat el.

Criticile aduse de Zelenski din octombrie la adresa deciziei unilaterale a lui Trump de a ridica sancţiunile privind motorina impuse Rusiei l-au determinat pe Trump să ceară înlocuirea liderului ucrainean, afirmând că „Zelenski ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori”.

Kushner a apărat remarca lui Trump. „După cum vedeţi, preşedintele Trump este un contraatacant foarte puternic”, a spus Kushner.

TRUMP S-A RESEMNAT ÎN PRIVINŢA AFACERILOR CU RUSIA?

Pe de altă parte, Financial Times a relatat miercuri că administraţia Trump a abandonat în tăcere propunerile de a folosi acorduri comerciale ca stimulent pentru ca Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, după ce Moscova a manifestat un interes redus faţă de proiectele propuse în domeniul energiei şi al aviaţiei.

Trimişii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-au spus oficialilor europeni că parteneriatele corporative nu mai reprezintă un aspect central al propunerii SUA către Rusia, potrivit a cinci oficiali informaţi cu privire la schimbarea de tactică.

Înalţi oficiali ruşi şi americani, printre care şi Kushner, au purtat discuţii privind atragerea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, care furnizau gaze către Germania înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, a relatat Reuters în octombrie.

Kushner, care a încercat să medieze un armistiţiu între Rusia şi Ucraina şi consideră că relaţiile comerciale sunt esenţiale pentru restabilirea păcii, a lansat, de asemenea, idei pentru perioada postbelică, precum investiţiile companiilor americane în proiecte petroliere ruseşti şi în întreprinderi de producţie de titan, potrivit FT. Oficialii ruşi au răspuns iniţial pozitiv la sugestiile SUA, dar Rusia s-a răcit între timp faţă de această idee, deoarece insistă ca Ucraina să renunţe la teritorii şi să facă alte concesii pe care Kievul le consideră inacceptabile în schimbul păcii.

„S-a dovedit destul de clar că ruşii nu sunt interesaţi de acest gen de lucruri”, a declarat unul dintre oficiali pentru ziarul financiar de la Londra.

În octombrie, administraţia Trump a ridicat temporar sancţiunile SUA asupra combustibilului rusesc, menite să priveze Moscova de veniturile necesare pentru războiul împotriva Ucrainei, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină pe pieţele globale, în efortul de a reduce preţurile la combustibil, scrie stirileprotv.ro.