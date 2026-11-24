Primit cu aplauze și ovații de sute de angajați, Jensen Huang s-a întors la conducerea Nvidia, la doar 11 zile după ce și-a anunțat demisia. Directorul executiv și-a cerut scuze în fața colegilor pentru scandalul care a zguduit compania și le-a promis că va fi un lider mai bun. Revenirea sa a fost decisă în unanimitate de consiliul de administrație, după o intervenție a președintelui american Donald Trump.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a fost întâmpinat cu urale de angajații din sediul companiei din California, care i-au scandat numele.

Vizibil emoționat, Huang le-a mulțumit pentru a doua șansă și a recunoscut că a făcut greșeli grave. Imagini cu momentul au fost distribuite pe rețelele sociale.

„Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit o doua șansă. Voi fi un CEO mai bun a doua oară.”

Huang și-a dat demisia după ce a ieșit la iveală că a avut o relație amoroasă cu o femeia bănuită că spiona pentru China.

Abia după intervenția directă a președintelui Trump, consiliul de administrație a decis să-l reinstaleze pe Huang în rolul de director general. Liderul american le-a garantat că ancheta făcută de responsabilii administrației sale a stabilit clar că Jensen Hunag nu a greșit cu nimic.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „O anchetă amănunțită a arătat că Huang a luat niște decizii nepotrivite, nu a greșit cu nimic. A vândut cipuri de generație veche, pe care avea voie să le vândă. Le-a vândut unor companii care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru clientul final."

Trump a făcut și o analogie bizară între readucerea lui Huang în funcție și tentativa de asasinare care l-a vizat pe el, în 2024. Președintele a postat pe propria rețea socială o fotografie editată pe calculator, în care, în rolul de supraviețuitor nu mai apare Donald Trump, ci Jensen Huang, care flutură victorios un sutien roșu. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 30% după ce compania a anunțat că l-a repus pe Jensen Huang în funcție, adăugând aproximativ 950 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei. Astfel Nvidia a câștigat aproape un trilion de dolari în valoare de piață într-o singură zi.